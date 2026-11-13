Hideo Kojima ha risolto un problema del film Hexed - Il regno delle streghe di Disney grazie a Death Stranding 2

Il dialogo creativo tra l'industria dei videogiochi e il grande cinema d'animazione regala un nuovo, sorprendente retroscena. Jared Bush, capo di Walt Disney Animation Studios nonché co-sceneggiatore dell'imminente Hexed , ha rivelato pubblicamente di aver superato un complesso blocco narrativo durante la lavorazione del film grazie a una fonte d'ispirazione decisamente inattesa: Hideo Kojima .

L'intuizione nata da Death Stranding 2: "I videogiochi sono cinema"

Con un intervento condiviso su Twitter, Bush ha raccontato di essersi scontrato con un passaggio della trama particolarmente ostico da risolvere in fase di scrittura, trovando la chiave di volta proprio confrontandosi con il celebre autore nipponico:

"Storia vera... stavamo lavorando a una sezione di Hexed e c'era un passaggio della storia che proprio non riuscivo a sbloccare. L'ispirazione per la soluzione è arrivata parlando con Hideo Kojima di un approccio che aveva adottato in Death Stranding 2. I videogiochi sono cinema."

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Poiché mancano ancora alcune settimane al debutto nelle sale di Hexed (26 novembre), non è dato sapere in quale misura o sotto quale forma il contributo indiretto legato a Death Stranding 2 si sia riflesso sul risultato finale della pellicola.