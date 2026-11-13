Gatto: il nuovo film Disney Pixar ambientato a Venezia ha un trailer con la data di uscita

Gatto è diretto da Enrico Casarosa, già regista di Luca : i punti di collegamento tra le due produzioni dello studio d'animazione Pixar non mancano dunque, considerando anche la condizione dell'ambientazione italiana e del produttore Andrea Warren.

Gatto arriverà nei cinema il 4 marzo 2027 come possiamo vedere dunque dal trailer riportato qui sotto, che presenta qualcosa della storia e consente di apprezzare la particolare ambientazione veneziana e anche lo stile grafico adottato, alquanto unico e differente dalle produzioni precedenti di Pixar.

Disney e Pixar hanno pubblicato in queste ore il primo trailer di Gatto , il nuovo film dello studio di animazione ambientato a Venezia, che riporta anche la data di uscita per questo nuovo lungometraggio in computer grafica.

La storia di Nero

Protagonista della storia di Gatto è Nero, che per l'appunto è un gatto nero, un randagio attaccabrighe che all'improvviso si ritrova a dover riflettere sulla sua esistenza e su come abbia sfruttato le sue nove vite.

Come vediamo nel trailer, Nero si ritrova legato a Rocco, spiegato boss dei bassifondi veneziani dove ha organizzato una vera e propria società criminale dei gatti.

Coinvolto in questi malaffari, Nero scopre di avere a disposizione nove vite, ma inevitabilmente finisce anche per perderle in rapida sequenza, considerando la sua esistenza spericolata.

Giunto all'ultima vita, il protagonista si ritrova a riflettere su come abbia condotto la propria esistenza fino a quel momento, e a dover prendere delle decisioni che possono cambiare completamente il suo modo di vivere, ma ponendolo in diretto contrasto con Rocco e i suoi seguaci.