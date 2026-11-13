Gatto: il nuovo film Disney Pixar ambientato a Venezia ha un trailer con la data di uscita

Disney e Pixar hanno pubblicato in queste ore il primo trailer di Gatto, il nuovo film dello studio di animazione ambientato a Venezia, che riporta anche la data di uscita per questo nuovo lungometraggio in computer grafica.
Gatto arriverà nei cinema il 4 marzo 2027 come possiamo vedere dunque dal trailer riportato qui sotto, che presenta qualcosa della storia e consente di apprezzare la particolare ambientazione veneziana e anche lo stile grafico adottato, alquanto unico e differente dalle produzioni precedenti di Pixar.
Gatto è diretto da Enrico Casarosa, già regista di Luca: i punti di collegamento tra le due produzioni dello studio d'animazione Pixar non mancano dunque, considerando anche la condizione dell'ambientazione italiana e del produttore Andrea Warren.
La storia di Nero
Protagonista della storia di Gatto è Nero, che per l'appunto è un gatto nero, un randagio attaccabrighe che all'improvviso si ritrova a dover riflettere sulla sua esistenza e su come abbia sfruttato le sue nove vite.
Come vediamo nel trailer, Nero si ritrova legato a Rocco, spiegato boss dei bassifondi veneziani dove ha organizzato una vera e propria società criminale dei gatti.
Coinvolto in questi malaffari, Nero scopre di avere a disposizione nove vite, ma inevitabilmente finisce anche per perderle in rapida sequenza, considerando la sua esistenza spericolata.
Giunto all'ultima vita, il protagonista si ritrova a riflettere su come abbia condotto la propria esistenza fino a quel momento, e a dover prendere delle decisioni che possono cambiare completamente il suo modo di vivere, ma ponendolo in diretto contrasto con Rocco e i suoi seguaci.
Uno stile molto particolare
Come vediamo nel trailer, a un certo punto Nero è costretto a stringere un'amicizia davvero inaspettata che potrebbe finalmente rivelargli la sua strada, ma non sembra facile riuscire a cambiare vita in una città meravigliosa ma irta di pericoli come Venezia, specialmente per un gatto randagio.
Gatto è caratterizzato da uno stile grafico molto particolare, che ricorda una sorta di dipinto in movimento e richiama forse qualcosa delle vedute pittoriche di Venezia, creando un effetto originale anche attraverso una tecnica d'animazione diversa dal solito.
Questa in effetti si basa su una fusione tra disegno in 2D fatto a mano e animazione in computer grafica tridimensionale, dando vita a uno stile unico che accentua anche la peculiare caratterizzazione di personaggi e ambientazioni.
Nell'edizione in inglese, Gatto si avvale della partecipazione di un cast di star come Mark Ruffalo (che doppia Nero), Laurence Fishburne (Rocco), John Turturro (Capitano Briganti), Isabella Rossellini (Contessa) e lo stesso Enrico Casarosa nel ruolo di Saverio.
In precedenza abbiamo visto che gli incassi USA di Toy Story 5 sono i migliori degli ultimi 8 anni per i film Pixar, secondo le stime, mentre il precedente Elio è stato un fallimento al cinema e un successo su Disney Plus, in una situazione peculiare.