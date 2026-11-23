In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles per PS5 a 29,97 € rispetto al prezzo consigliato dii 59,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 50%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Il celebre strategico rinnovato

Final Fantasy Tactics è uno strategico a turni che presenta una serie di novità e miglioramenti rispetto all'originale. Dovrai prevedere le mosse dei tuoi avversari e sfruttare le alture, pianificando attentamente le tue mosse e sfruttando una combinazione unica di talenti. Inoltre, è presente un nuovo adattamento, nonché un nuovo doppiaggio, per una storia ancora più indimenticabile. Non mancano miglioramenti a interfaccia e gameplay, ma sappi che il gioco non è tradotto in italiano.

Si tratta quindi dell'occasione perfetta per recuperare un grande classico. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.