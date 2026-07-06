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Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles è in promo su Amazon: acquista il gioco al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente una promozione interessante che fa calare il costo di Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   06/07/2026
Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles
Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles
Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles
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Su Amazon, oggi, è presente una promozione interessante che fa calare il costo di Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles: lo sconto attivo è del 33% e il prezzo totale e finale d'acquisto è di 39,99€, minimo storico della versione PS5. Acquista il gioco direttamente tramite questo link, o accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui in basso: Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles riporta in vita uno dei più apprezzati giochi di ruolo strategici con una versione rinnovata, pensata sia per i fan di lunga data che per i nuovi giocatori. Ambientato nel suggestivo mondo di Ivalice, il gioco propone avvincenti battaglie tattiche in cui ogni decisione può fare la differenza.

Ulteriori dettagli sul gioco

Grazie a un ricco sistema di incarichi e abilità, è possibile personalizzare il proprio gruppo e sviluppare strategie uniche, adattando ogni personaggio al proprio stile di gioco. La libertà di combinare classi e competenze rende ogni scontro diverso e stimolante, premiando pianificazione e creatività.

Fft Tic Mediakit 03

La versione Enhanced introduce una grafica migliorata, dialoghi completamente doppiati e numerosi perfezionamenti al gameplay, offrendo un'esperienza ancora più coinvolgente e moderna.

Anche le meccaniche di combattimento sono state rifinite per garantire maggiore fluidità e accessibilità. Per avere una visione più completa del gioco, dai uno sguardo alla nostra recensione.

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