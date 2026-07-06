Lenovo inizia a utilizzare SSD YMTC nei notebook ThinkBook, segnando l'arrivo delle memorie NAND cinesi

Secondo quanto riportato da Notebookcheck, si tratta del primo notebook equipaggiato con un SSD YMTC sottoposto ai suoi test. L'analisi del dispositivo e lo smontaggio hanno evidenziato la presenza di un'unità da 512 GB nel formato M.2 2242 con interfaccia PCIe 4.0.

Le unità a stato solido prodotte in Cina stanno iniziando a trovare spazio anche nei notebook destinati al mercato consumer e professionale. Uno dei primi esempi arriva da Lenovo, che ha introdotto un SSD sviluppato da Yangtze Memory Technologies (YMTC) in almeno una configurazione del ThinkBook 14 G9 IPL.

Il ThinkBook 14 G9 IPL di Lenovo integrerà l'SSD cinese

Il ThinkBook 14 G9 IPL è un portatile da 14 pollici progettato principalmente per attività d'ufficio e produttività, basato sui processori Intel Core Ultra serie 200. In questa categoria di prodotti l'attenzione è normalmente rivolta all'affidabilità e all'equilibrio complessivo del sistema piuttosto che alle prestazioni estreme dello storage.

L'aspetto più rilevante riguarda proprio il produttore dell'unità SSD. YMTC rappresenta infatti uno dei principali fornitori cinesi di memoria NAND e la sua presenza all'interno di un notebook Lenovo indica un progressivo ingresso delle memorie cinesi nel mercato dei computer di largo consumo, tradizionalmente dominato da aziende come Samsung, Kioxia e Western Digital.