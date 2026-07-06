Lenovo inizia a utilizzare SSD YMTC nei notebook ThinkBook, segnando l'arrivo delle memorie NAND cinesi

Le unità a stato solido prodotte in Cina stanno iniziando a trovare spazio anche nei notebook destinati al mercato consumer e professionale. Uno dei primi esempi arriva da Lenovo, che ha introdotto un SSD sviluppato da Yangtze Memory Technologies (YMTC) in almeno una configurazione del ThinkBook 14 G9 IPL.
Secondo quanto riportato da Notebookcheck, si tratta del primo notebook equipaggiato con un SSD YMTC sottoposto ai suoi test. L'analisi del dispositivo e lo smontaggio hanno evidenziato la presenza di un'unità da 512 GB nel formato M.2 2242 con interfaccia PCIe 4.0.
Il ThinkBook 14 G9 IPL di Lenovo integrerà l'SSD cinese
Il ThinkBook 14 G9 IPL è un portatile da 14 pollici progettato principalmente per attività d'ufficio e produttività, basato sui processori Intel Core Ultra serie 200. In questa categoria di prodotti l'attenzione è normalmente rivolta all'affidabilità e all'equilibrio complessivo del sistema piuttosto che alle prestazioni estreme dello storage.
L'aspetto più rilevante riguarda proprio il produttore dell'unità SSD. YMTC rappresenta infatti uno dei principali fornitori cinesi di memoria NAND e la sua presenza all'interno di un notebook Lenovo indica un progressivo ingresso delle memorie cinesi nel mercato dei computer di largo consumo, tradizionalmente dominato da aziende come Samsung, Kioxia e Western Digital.
Prestazioni e limiti del nuovo SSD adottato da Lenovo
Dal punto di vista delle prestazioni, l'unità offre caratteristiche tipiche di un moderno SSD PCIe 4.0. I test hanno registrato velocità di lettura sequenziale fino a 3.950 MB/s e scrittura fino a 2.514 MB/s.
Tuttavia, Notebookcheck segnala prestazioni inferiori rispetto alla media degli SSD installati in altri notebook da ufficio, evidenziando anche una riduzione della velocità sotto carico e risultati meno brillanti nelle operazioni casuali 4K.
Nonostante questi limiti, le prestazioni vengono considerate adeguate per le normali attività lavorative quotidiane. L'adozione di questo SSD si inserisce inoltre in un contesto particolare per il mercato delle memorie. In questo scenario, l'utilizzo di soluzioni YMTC potrebbe rappresentare una strategia per ampliare la catena di fornitura e contenere i costi.
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