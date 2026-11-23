Serious Sam Fusion sta ricevendo un aggiornamento atteso da moltissimo tempo. Nel corso degli anni, numerosi appassionati hanno continuato a inviare segnalazioni di bug tramite Discord, evidenziando ogni genere di anomalia: dagli spawn difettosi dei nemici alle animazioni bizzarre, passando per crash improvvisi, problemi con i controller, difetti di illuminazione e molte altre stranezze. Gli sviluppatori hanno quindi deciso di rimettere mano al progetto, pubblicando una patch che risolve una grande quantità di problemi segnalati dalla community all'interno di Serious Sam Fusion.
A saltare subito all'occhio è anche un dettaglio simbolico legato al nome stesso del titolo: la dicitura "2017 (beta)" è stata finalmente rimossa. Questo non significa tuttavia che il lavoro su Fusion sia del tutto concluso: lo studio ha già anticipato l'intenzione di tornare ad aggiornarlo in futuro, in particolare per migliorare il supporto al modding e offrire ai creatori dello Steam Workshop una libertà ancora maggiore per dare vita alle idee più folli.
I giochi inclusi nel progetto e gli sconti su Steam
Nato per portare diversi capitoli storici del franchise sull'ultima versione del motore grafico proprietario dello studio, il Serious Engine, il progetto Serious Sam Fusion riunisce al suo interno i seguenti titoli:
- Serious Sam HD: The First Encounter
- Serious Sam HD: The Second Encounter
- Serious Sam 3: BFE
- Le versioni VR di tutti i giochi elencati
Per celebrare l'uscita di questo aggiornamento, l'intera collezione di Serious Sam è inoltre disponibile in offerta speciale su Steam.
Tutte le novità e i bug risolti con l'aggiornamento
L'intervento degli sviluppatori tocca numerosi aspetti tecnici, tanto nel comparto multigiocatore quanto nelle campagne e nella resa visiva. Ecco l'elenco completo delle correzioni e dei miglioramenti introdotti:
- Risolti i crash legati al crossplay tra modalità tradizionale e realtà virtuale (VR).
- Sistemati gli spawner difettosi dei nemici.
- Corretta la mira assistita per le armi a proiettili.
- Sistemata la vibrazione del controller.
- Corretti i problemi di scivolamento e decelerazione dei nemici.
- Migliorata la registrazione dei danni sui boss quando si utilizzano armi perforanti.
- Sistemate le opzioni della telecamera in terza persona.
- Rivista e migliorata l'illuminazione in numerosi livelli delle edizioni HD e di BFE.
- Risolti i problemi di respawn nella modalità cooperativa (co-op).
- Corretto un gran numero di problemi relativi ai comportamenti, alle animazioni, all'audio e agli effetti visivi dei nemici.
- Applicate varie correzioni alla campagna di Serious Sam 3.
- Apportati bilanciamenti e ritocchi a movimenti, armi e respawn nella modalità Versus.
- Pubblicato un importante aggiornamento dedicato alla localizzazione in lingua russa.
Ricordiamo anche che il capitolo più recente, Serious Sam: Shatterverse, è disponibile da fine agosto.