Serious Sam Fusion sta ricevendo un aggiornamento atteso da moltissimo tempo. Nel corso degli anni, numerosi appassionati hanno continuato a inviare segnalazioni di bug tramite Discord, evidenziando ogni genere di anomalia: dagli spawn difettosi dei nemici alle animazioni bizzarre, passando per crash improvvisi, problemi con i controller, difetti di illuminazione e molte altre stranezze. Gli sviluppatori hanno quindi deciso di rimettere mano al progetto, pubblicando una patch che risolve una grande quantità di problemi segnalati dalla community all'interno di Serious Sam Fusion.

A saltare subito all'occhio è anche un dettaglio simbolico legato al nome stesso del titolo: la dicitura "2017 (beta)" è stata finalmente rimossa. Questo non significa tuttavia che il lavoro su Fusion sia del tutto concluso: lo studio ha già anticipato l'intenzione di tornare ad aggiornarlo in futuro, in particolare per migliorare il supporto al modding e offrire ai creatori dello Steam Workshop una libertà ancora maggiore per dare vita alle idee più folli.