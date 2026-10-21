Golf With Your Friends è in offerta su Instant Gaming: acquista una key Steam al 75% di sconto

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare drasticamente il costo di Golf With Your Friends: l'offerta prevede uno sconto attivo del 75% per un prezzo finale d'acquisto di 4,62€ (IVA inclusa). La key è utilizzabile su Steam. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: In Golf With Your Friends, il minigolf diventa una sfida divertente e imprevedibile da affrontare insieme agli amici, tra percorsi originali, potenziamenti e modalità alternative. Il gioco permette di sfidare fino a 12 partecipanti contemporaneamente nel multiplayer online, mettendo alla prova la propria precisione e la capacità di raggiungere la buca con il minor numero di colpi possibile.