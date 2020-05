Golf with your Friends, la recensione

I giochi che compaiono all'improvviso nel catalogo di Xbox Game Pass sono sempre delle piacevoli sorprese che incuriosiscono particolarmente, pertanto ci ritroviamo in maniera piuttosto inaspettata di fronte a questa recensione di Golf with your Friends, emerso nel corso di questa settimana tra i titoli scaricabili gratuitamente dagli abbonati al servizio Microsoft e disponibile anche su PC, PS4 e Nintendo Switch oltre che su Xbox One dove è stato testato. In verità, il gioco non è proprio sconosciuto: già disponibile da vari anni in versione early access su PC, è arrivato solo di recente alla sua forma definitiva, venendo dunque lanciato per praticamente tutte le piattaforme disponibili, dunque è un titolo che ha già attraversato un periodo di testing e ricevuto abbastanza feedback da parte dell'utenza da non giungere proprio alla cieca sul mercato. L'esplicito titolo dice praticamente tutto quello che c'è da sapere: Golf with your Friends è proprio un gioco di golf da affrontare con gli amici, che trova nel multiplayer la sua massima espressione, se non l'unica veramente sensata.





Ci sono diverse modalità di gioco e la possibilità di affrontare il tutto in singolo o in multiplayer online o offline, ma sostanzialmente Golf with your Friends dà il massimo in multiplayer essendo strutturato quasi come un party game, dunque è in questa condizione che andrebbe fruito, nonostante offra comunque diverse possibilità di personalizzare l'esperienza. Come struttura si collega all'antica tradizione dei golf (o meglio mini-golf) videoludici, dai tempi di Zany Golf e simili: si tratta di affrontare dei percorsi assolutamente folli sparsi su diverse ambientazioni, seguendo in linea di massima le regole fondamentali del golf, ovvero centrare la buca nel minor numero di tiri possibili. Quello che sta in mezzo tra il punto di partenza e la buca, però, è tutta una follia: ci sono tracciati più o meno esagerati ma in generale tutti introducono caratteristiche che ben poco hanno a che fare con i normali percorsi dei mini-golf veri e propri. La risposta della pallina alle leggi basilari della fisica è la costante che mantiene l'orientamento di tutto il sistema, ma per ogni buca c'è da considerare una quantità di variabili enorme, con ostacoli di qualsiasi tipo. Non ci sono personaggi da visualizzare e look da modificare, qui si tratta solo di mettere la propria pallina sul green e centrare la buca, ma questo non significa che il gioco sia banale.