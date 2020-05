Assembla che ti Passa #249

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti e le correzioni sono ben accette a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

Questa settimana la protagonista è Intel, con una serie di processori destinata far discutere ma comunque caratterizzata dall'implementazione dell'Hyper-Threading su tutti i modelli della famiglia Core e di un processore di punta, dotato di 10 core e spinto fino a 5,3GHz, capace di alzare ancora l'asticella delle prestazioni in gioco. Parliamo di un processore enthusiast i cui consumi sotterrano letteralmente il TDP già elevato di 125W, ma che trova un suo senso proprio infischiandone dell'efficienza, in favore degli overclocker e di chi è disposto a tutti pur di avere un frame in più alle alter risoluzioni o una manciata di frame in più in 1080p. Risulta quindi un prodotto di nicchia a differenza dei modelli inferiori che invece soppiantano i precedenti offrendo un rapporto tra prezzo e prestazioni decisamente più interessanti. Ma è inevitabile che la star sia l'Intel Core i9-10900K, il summenzionato processore da 10 core e 20 thread che da una parte gli inevitabili limiti di un'architettura appesantita dal passato e dal processo produttivo a 14 nanometri, ma dall'altra tocca comunque picchi notevoli ed è in grado di dare grosse soddisfazioni a chi si diletta con dissipatori, flussi d'aria e sistemi di raffreddamento custom.

Per chi invece vuole una soluzione pronto uso di fascia alta, ci ha pensato AMD a scaldare la situazione, piazzandosi davanti ai riflettori del segmento delle CPU di fascia alta con un sensibile taglio di prezzo per il 3900X. Parliamo infatti di 410 dollari contro i 499 precedenti per una CPU da 12 core e 20 thread che laddove questi sono sfruttati regala grandi soddisfazioni. In single core, va detto, le prende dalla concorrenza, ma gode di progressi rilevanti anche in questo campo rispetto alla serie precedente. Risulta quindi decisamente allettante per chi cerca prestazioni elevate a un prezzo sempre più abbordabile. Sia chiaro, non si tratta di una CPU fresca o dai consumi contenuti, con oltre 210W a pieno regime contro un TPD di 105W, ma funziona egregiamente con il dissipatore incluso nel pacchetto che contribuisce a rendere il prezzo appetibile. Abbastanza per reclamare un po' di attenzione già attirata nella fascia bassa grazie al lancio tardivo ma non deludente dei Ryzen 3 3100 e il 3300X, con il primo capace di guadagnare una valanga di hertz in overclock e il secondo dotato di prestazioni single core eccellenti grazie all'uso di un solo CCX per tutti e quattro i core.

Una soluzione simile potremmo vederla anche con le nuove APU Zen 2, almeno per quanto riguarda i modelli di fascia bassa. Per le varianti superiori infatti sembra che AMD sia intenzionata a contrastare direttamente i Comet Lake mobile, e sarebbe strano il contrario visto il vantaggio dei 7 nanometri, che sono scesi in campo già con varianti a 8 core facendo segnare a Intel un punto nel campo dei portatili di fascia alta. Proprio per questo ci fidiamo a sufficienza dei rumor che preannunciano APU Ryzen 4000G dotate di 8 core e 16 thread con grafica integrata e non saremmo sorpresi nel trovarci di fronte a GPU superiori alla RX Vega 11 del Ryzen 3400G. Tra l'altro i transistor a 7 nanometri utilizzati potrebbero essere già quelli di nuova generazione, più ottimizzati, che a quanto pare troveremo nei refresh di alcuni modelli serie Matisse, con il Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT e Ryzen 5 3600XT caratterizzati da frequenze più alte dei modelli base e dati in arrivo per luglio. Potremmo quindi vedere ribassi anche per il 3600X e 3800X che potrebbero risultare particolarmente appetibili anche se all'orizzonte si intravede già l'architettura Vermeer. Tra l'altro la nuova generazione di processori Ryzen spunta anche tra i rumor di questa settimana attraverso indiscrezioni legate a specifici modelli, con tanto di numeri di identificazione. Tra i dati, tra l'altro, troviamo la conferma di un modello da 8 core e 16 thread e di uno da 16 core e 32 thread che si trasformeranno presumibilmente nelle CPU Ryzen 7 4700X e Ryzen 9 4950X. A quel punto la prima era dell'architettura Zen si concluderà per lasciare spazio a una nuova generazione a 5 nanometri che non sarà compatibile con le attuali schede madri AM4. Ma un ultimo gesto per celebrare la retrocompatibilità AMD lo ha già fatto, rispondendo alle lamentele sul mancato supporto delle B450 e X470 con una rettifica.

La retrocompatibilità ci sarà, laddove possibile, e potrebbero esserci meno problemi di raffreddamento delle motherboard di quelli visti con le CPU Ryzen 3000 grazie all'utilizzo di transistor più efficienti. Ma le schede madri X670 saranno comunque più avanzate, con un supporto più maturo per il PCIe 4.0 e una migliore ottimizzazione energetica che potrebbe sancire anche la fine del raffreddamento attivo sul chipset. Potremmo quindi vedere un ribasso per le schede madre di fascia medio-alta, speriamo combinato con prezzi più aggressivi anche per le GPU. Sembra infatti che AMD e NVIDIA siano intenzionate a lanciare le loro nuove GPU nello stesso momento, regalandoci un settembre di fuoco nel segno del ray tracing e, almeno per le RTX, di novità legate all'intelligenza artificiale. Inoltre si parla di un buon incremento di potenza, come abbiamo visto dagli ultimi rumor probabilmente destinato a spaziare tra il 40 e il 70%, che combinato con prezzi abbordabili potrebbe dare una spinta decisiva alla diffusione di configurazioni per 1440p ad alto refresh e per il 4K al di sopra dei 60fps, con il relativo abbassamento del prezzo dei monitor da gioco in alta risoluzione legato all'ampliarsi del relativo mercato.