PlayStation Store, offerte del 22 maggio 2020

PlayStation Store continua a tirar fuori nuove offerte, e in concomitanza con la promozione Divertimento Continuo, valida fino al 28 maggio, è tornata anche l'iniziativa Giochi a meno di 15 euro, con una discreta selezione di titoli che non sempre vediamo scontati e che ci si può portare a casa appunto per una cifra inferiore ai 15 euro. La lista dei giochi mette in evidenza EA Sports UFC 3 (8,99 euro anziché 29,99), ultimo episodio della serie sportiva dedicata alle competizioni a base di arti marziali miste dell'Ultimate Fighting Championship, la federazione diretta da Dana White che nel corso degli ultimi anni ha conosciuto una popolarità straordinaria anche per merito di campioni come Conor McGregor, non a caso l'atleta di copertina di questa edizione. Il gameplay parte dalle solide fondamenta stabilite con il secondo capitolo, offrendo combattimenti ancora più realistici e convincenti grazie alle nuove animazioni e a una grafica davvero spettacolare. È tuttavia soprattutto sul fronte strutturale che l'esperienza dà il meglio di sé, vista l'introduzione di una corposa e coinvolgente carriera in single player, ricca di sfaccettature anche strategiche e manageriali. Capace di ricreare fedelmente le atmosfere e le situazioni tipiche dei match reali, EA Sports UFC 3 coinvolge fin dalle prime battute con le sue tante qualità, dallo spessore sorprendente delle meccaniche (che richiede per forza di cose un po' di pratica prima che si possa vincere un incontro) al roster interessante e variegato, che include tutti i combattenti di punta della federazione.

Anthem Disponibile in questi giorni al prezzo più basso di sempre su PlayStation Store, Anthem (13,99 euro anziché 69,99) è l'ultimo titolo sviluppato da BioWare, un action RPG ambientato su di un mondo alieno pieno di insidie, in cui soldati equipaggiati con potenti armature tecnologiche, i Javelin, difendono gli avamposti della razza umana dall'attacco di nemici sempre più pericolosi. Le corazze conferiscono a chi le indossa abilità sovrumane, la capacità di volare e un devastante arsenale di armi da utilizzare in battaglia, diverso a seconda del modello selezionato. Si tratta di elementi che dovremo sfruttare al meglio mentre esploriamo il vasto open world incluso nella campagna, pieno di cose da fare e da vedere mentre raccogliamo nuovo loot ai fini della crescita del nostro personaggio. Le quattro classi disponibili per i Javelin, molto ben differenziate, e un comparto tecnico di eccellente fattura fanno senz'altro di Anthem un titolo che vale la pena di acquistare a un prezzo così vantaggioso, sebbene le promesse che accompagnavano il progetto ai tempi dell'annuncio lasciassero intendere qualcosa di ancora più ambizioso.

A Way Out Ultima fatica dell'imprevedibile Josef Fares, A Way Out (8,99 euro anziché 29,99) è un'avventura dinamica pensata per essere giocata in cooperativa. I protagonisti del gioco, Leo e Vincent, si trovano infatti a dover unire le forze per fuggire da una prigione e affrontare ciò che li aspetta nel mondo reale, e così ogni giocatore dovrà controllare uno dei due personaggi. Il gameplay a base multiplayer è caratterizzato da un'interfaccia che tramite split-screen mostra sempre le azioni del nostro compagno, così che ci si possa coordinare nel portare avanti la progressione. Il gioco non si distingue per l'alto grado di difficoltà, ma ciò nonostante mette in campo idee interessanti e originali, che consentono di godersi un'esperienza decisamente diversa dal solito. Il concept si rivela efficace, anche grazie alla grande varietà di situazioni con cui bisogna confrontarsi nel corso della campagna, e l'eccessiva semplicità di determinate fasi viene in questo caso compensata dal prezzo promozionale, che su PlayStation Store non è mai stato così basso: se stavate aspettando un'offerta per far vostro A Way Out, procedete all'acquisto senza indugiare.

The Sinking City A proposito di prezzi davvero interessanti, The Sinking City (14,99 euro anziché 59,99) ci proietta in un mondo oscuro e inquietante, ispirato ai racconti di H.P. Lovecraft, mettendoci nei panni di un investigatore assoldato per indagare sulle forze malvagie in azione nella città di Oakmont, travolta da una terribile alluvione che l'ha quasi del tutto sommersa. Nell'ambito di un gameplay che non ammette aiuti e assistenze, in particolare per quanto concerne l'interfaccia, il titolo sviluppato da Frogwares ci chiede di utilizzare l'intuito, l'intelligenza e la memoria per risolvere gli incarichi che di volta in volta ci vengono assegnati. Certo, non sarà ssemplic e dovremo fare buon viso a cattivo gioco, ignorando gli sguardi ostili degli abitanti del luogo, apparentemente determinati a renderci la vita più difficile. Potremo muoverci nella città liberamente, interagire con altri personaggi e utilizzare abilità sovrannaturali per scorgere eventuali indizi utili alla risoluzione delle indagini, ma viste le tante insidie ci verrà anche chiesto di difenderci ricorrendo a un sistema di combattimento non propriamente raffinato. Un piccolo tributo da pagare, tuttavia, di fronte alla grande atmosfera di cui l'avventura è impregnata.