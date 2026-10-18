Xbox cerca uno "stratega" della distribuzione di giochi fisici: Helix supporterà i dischi?

In base alla descrizione il ruolo sembra riguardi la supervisione del lancio dei giochi fisici, la gestione della distribuzione globale, la pianificazione dell'inventario e le operazioni sul canale retail, ma non è chiaro in cosa differisca precisamente da altri ruoli già esistenti sul fronte del marketing e della vendita.

Da un misterioso annuncio di lavoro stanno emergendo supposizioni sul possibile supporto di Xbox nei confronti del mercato fisico , considerando che Microsoft sta cercando quello che viene definito uno "stratega della fornitura di giochi fisici", facendo pensare a un possibile collegamento tra la prossima Xbox Helix e i giochi su disco.

Varie accezioni dei giochi fisici

Considerando che Microsoft è sempre stata molto propensa a favorire la distribuzione digitale, un cambio di visione di questo tipo può risultare strano, ma bisogna anche vedere cosa si intenda per giochi fisici, nella descrizione dell'impiego.



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Sebbene l'annuncio possa far pensare ai dischi, e dunque al fatto che Xbox Helix, la console di prossima generazione, possa supportare i giochi su disco (forse al contrario di quello che succederà con PS6, almeno di default), non è detto che per "giochi fisici" si intenda necessariamente questo.

Come vedremo anche con GTA 6, si sta diffondendo il trend dei giochi venduti in negozio con scatole contenenti codici per il download, e anche questi sono a tutti gli effetti considerabili "giochi fisici", almeno dal punto di vista della distribuzione e del marketing, dunque ci sono diverse accezioni da considerare.

Microsoft sta comunque dimostrando una certa attenzione alla gestione e al trasferimento delle licenze tra fisico e digitale come abbiamo visto con la recente e apprezzata funzionalità Disc to Digital, dunque non è escluso che possa esserci un certo focus anche sui dischi nel prossimo futuro, ma l'annuncio sul responsabile dei giochi fisici può effettivamente riferirsi a diverse interpretazioni di questo segmento di mercato.

C'è anche la possibilità che Helix sia una famiglia di dispositivi diversi, dunque potrebbe anche adottare soluzioni diverse a seconda dei modelli anche sul fronte del tipo di supporto.