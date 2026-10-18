Spine, l'action sul "Gun Fu", mostra le personalizzazioni della protagonista in trailer

Nekki ha pubblicato un nuovo trailer di Spine, il particolare gioco d'azione incentrato sul cosiddetto "Gun Fu" che mostra nella fattispecie le varie possibilità di personalizzazione che si possono applicare per modificare l'aspetto della protagonista.
Redline, la ragazza combattente al centro dell'azione, sembra essere un elemento caratterizzante di tutto il gioco, e gli sviluppatori vogliono puntare molto su questo aspetto consentendo anche di modificarne l'aspetto in varie maniere.
Il video riportato qui sotto mostra alcuni esempi di queste possibilità, come i diversi abiti che possiamo farle indossare, tra i quali gli stravaganti "Ultraviolent" in pelle rossa, l'elegante vestito "Dressed to Kill", l'aggressivo "Demon in the Shell" e anche il bizzarro "Hard Beaked", ovvero una sorta di costume da pappagallo gigante.
Tanti vestiti per ogni occasione
Gli abiti sembrano limitarsi a modificare l'aspetto estetico di Redline, ma può essere comunque un elemento molto importante per i giocatori, funzionando secondo un meccanismo simile a quello che spinge tanti utenti a pagare per ottenere skin alternative per i propri personaggi preferiti.
In questo caso parliamo però di un gioco d'azione single player più tradizionale, ma che evidentemente non vuole lesinare in possibilità di personalizzazione per i giocatori più esigenti.
Annunciato con un trailer nel "lontano" 2023, Spine ha finalmente un periodo di uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S previsto per la prossima estate, mentre il lancio su Nintendo Switch 2 avverrà successivamente.
Si tratta di un gioco d'azione dal taglio alquanto cinematografico che mischia arti marziali e combattimenti corpo a corpo con l'uso di armi da fuoco in un sistema di combattimento misto e altamente spettacolare.