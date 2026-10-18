L'engine gratuito Defold si amplia e ora supporta anche Xbox

In ogni caso, gli sviluppatori hanno annunciato il supporto ufficiale per Xbox con un messaggio attraverso social, inserendolo tra le novità principali introdotte dall' aggiornamento 1.14.0 .

In effetti sembra un passo piuttosto naturale, considerando che Defold è stato costruito inizialmente da King e che quest'ultima fa parte ormai delle divisioni interne di Xbox, ma con il percorso ora staccato dall'etichetta di Candy Crush il collegamento non era così scontato.

Defold Engine ha annunciato di aver ampliato il motore con l'aggiunta del supporto ufficiale a Xbox , cosa che allarga ulteriormente le possibilità di applicazione del software di sviluppo anche alle console Microsoft.

Un engine per tutti

La caratteristica di Defold Engine è quella di essere una piattaforma software estremamente leggera e intuitiva, che può essere utilizzata anche da sviluppatori amatoriali alle prese con progetti piuttosto piccoli, aprendo così nuove prospettive agli appassionati.



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Di fatto si tratta di un "engine-ecosistema" multipiattaforma che consente facilmente di costruire progetti e portarli su diversi dispositivi come PC, piattaforma mobile e varie console, tra le quali ora c'è anche Xbox.

In base a quanto riferito da Defold, per iniziare a sviluppare su Xbox attraverso il proprio motore è sufficiente registrarsi sul sito del middleware e accedere alla sezione dedicata allo sviluppo su Xbox e richiedere l'accesso, cosa che potrebbe anche consentire un percorso facilitato per l'auto-pubblicazione di giochi.

Defold è particolarmente specializzato in giochi 2D ma ha anche diverse potenzialità di sviluppo in 3D: in generale, viene scelto da team molto piccoli o sviluppatori singoli per portare avanti progetti non troppo impegnativi in termini di risorse, ma con risultati interessanti.

Tra i giochi sviluppati su Defold ci sono Sector 781 e Void Scrappers, due titoli che sono stati lanciati anche su Nintendo Switch. A questo punto attendiamo di vedere cosa potrà emergere sul fronte Xbox da questa apertura all'engine in questione.