Un dipendente di Xbox dice che tutti lì usano l'IA e 2-3 persone possono creare un AAA in un anno

Sebbene l' IA sia ancora demonizzata da molti all'interno del mercato videoludico, dietro le quinte il suo utilizzo è sempre più comune, anche dentro Xbox , perlomeno secondo quanto riferito da un dipendente della compagnia.

Continua spiegando: "Vi dico che ci ho provato ed è vero: chiunque può creare un videogioco ."

Nel post dichiara: "Per il mio piccolo gioco mediocre sono bastate 3 ore di lavoro effettivo questo fine settimana. Non avevo mai provato a creare un videogioco prima d'ora. Sono anche andato a vedere una partita della NFL con alcuni amici, al parco con mia figlia e ho passato del tempo in famiglia. È stato un weekend divertente. E se avessi due persone ad aiutarmi nel corso di un anno? Ecco una registrazione dell'agente che esegue test e itera continuamente. Lag e blocchi sono dovuti agli screenshot, necessari affinché l'agente possa vedere il risultato del lavoro."

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Il Business Strategist ha dichiarato: "Ho sviluppato tramite vibe coding un gioco mediocre ma migliorabile in due giorni, dedicandoci solo 3 ore di lavoro effettivo. Presto pubblicherò un video per mostrare quanto sia facile iniziare per chiunque non abbia alcuna esperienza di sviluppo videoludico." Potete vedere il risultato qui sotto.

IA e Xbox: un rapporto complicato?

Parlando invece nello specifico dell'uso dell'IA all'interno della compagnia, Stirrup afferma: "Amo Xbox e Microsoft e ho passato più di 10 anni a dimostrarlo. Il mio obiettivo è chiudere questa storia così da poter andare avanti come azienda, nonostante qualcuno mi perseguiterà per questo: noi usiamo l'IA, esattamente come fanno tutte le aziende nel 2026."

"Sentite, se domani verrò licenziato sarà per avervi detto la verità che nessuno vuole farvi sapere. Si può creare un gioco con un semplice prompt e sì, si possono realizzare giochi personalizzati e su misura. Tutto ciò che desiderate in un gioco è lì a portata di mano, nel bene o nel male. Sono pronto a incassare il colpo se questo significa che centinaia di persone in Xbox possono smettere di fingere di non usare l'IA. È ora di accettarlo e andare avanti."

"Se sei uno sviluppatore di videogiochi che si rifiuta di credere che l'IA abbia un ruolo nel tuo futuro, non dovresti fare impresa. Quella dei videogiochi è l'unica industria che finge di non usare l'IA: il gaming è l'unico settore che sta rallentando deliberatamente la transizione perché l'utenza ha una percezione negativa. Tutti gli altri accettano la realtà."

Quando qualcuno nei commenti ha obbiettato che tra alcuni anni sarà impossibile gestire i giochi con codice creato dall'IA, poiché sarà complicato lavorare su un codice di basso livello, Stirrup ha semplicemente affermato: "Nel 2026 non ha alcun senso stilare un piano a 5-10 anni privo dell'IA. Tutto ciò che pianificate verrà superato. State pianificando per un futuro fittizio."

Voi cosa ne pensate delle parole di Stirrup sull'uso massiccio dell'IA nell'industria? Fatecelo sapere nei commenti, e non dimenticate che ID@Xbox Showcase sta per tornare: ecco la data e i giochi confermati per lo show.