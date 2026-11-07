Certe volte basta un mese per dare forma a un'idea destinata a diventare unica e inquietante. È quanto accaduto a Francis Coulombe, sviluppatore e artista canadese che, nell'ottobre del 2024, ha partecipato alla game jam Hawktober Horrors con un progetto realizzato usando RPG Maker e accompagnato dalle musiche di Eric Shumaker. Si chiamava Look Outside e, nonostante la natura sperimentale e incompleta, attirò abbastanza attenzione da interessare Devolver Digital, con cui Coulombe era già in contatto per altri lavori. Quella che avrebbe dovuto essere una breve operazione di rifinitura richiese invece cinque mesi, fino a fine marzo del 2025, quando il gioco venne infine pubblicato su Steam. A distanza di oltre un anno e mezzo, Look Outside arriva anche su console PlayStation e Nintendo. Da appassionati di horror, eravamo particolarmente curiosi di scoprire come questa singolare avventura, interamente ambientata all'interno di un condominio, avrebbe trovato spazio su Switch 2, la versione da noi recensita.

Un condominio da cui non si esce: la storia C'è qualcosa di particolarmente suggestivo nell'idea di affrontare un orrore cosmico direttamente nel letto o su una poltrona, stringendo tra le mani lo schermo di una console portatile che sembra avvicinare ulteriormente il giocatore agli incubi immaginati dallo sviluppatore. Una dimensione più raccolta, quasi confidenziale, per un gioco che comincia con un divieto tanto semplice quanto irresistibile: non guardare fuori dalla finestra. Sam, il protagonista di Look Outside, si sveglia nel proprio appartamento con l'impulso di aprire le finestre. A dissuaderlo interviene Sybil, una vicina che lo mette in guardia parlandogli attraverso delle piccole crepe nel muro: qualcosa sta attraversando il sistema solare e chiunque rivolga lo sguardo verso l'esterno rischia di subire trasformazioni fisiche irreversibili. Non è una minaccia astratta, perché gli altri inquilini del condominio hanno già cominciato a mutare, assumendo sembianze mostruose e comportamenti irrazionali. Il fenomeno ha una durata prevista di quindici giorni, durante i quali Sam deve cercare di sopravvivere e, possibilmente, comprendere quanto stia accadendo. Tra i personaggi che possiamo incontrare figura un bizzarro astronomo appartenente a un piccolo gruppo di studiosi interessati alla misteriosa entità extraterrestre, denominata Visitor. Il loro obiettivo è raccogliere testimonianze del fenomeno, per stabilire un contatto con qualcosa che sembra sfuggire alle normali leggi della percezione. Il problema è che persino osservare una riproduzione fedele dell'entità può produrre conseguenze disastrose. La premessa è dunque relativamente semplice, ma il racconto acquista profondità man mano che ci addentriamo nei diversi piani dell'edificio. Rammarico per l'assenza della localizzazione italiana, che rende necessaria una discreta conoscenza dell'inglese per apprezzare pienamente i numerosi dialoghi e le sfumature narrative. Un inquilino poco raccomandabile si avvicina sorridendo... Look Outside segue una progressione scandita dal trascorrere dei giorni, ma lascia al giocatore una certa libertà nel decidere dove andare, quali personaggi avvicinare e quanto approfondirne le vicende. Alcuni incontri si risolvono in pochi minuti, altri aprono percorsi secondari piuttosto articolati, mentre certe decisioni possono alterare i rapporti con gli abitanti e condurre a conclusioni differenti. I finali sono più di dieci, ma sarebbe riduttivo misurare la varietà narrativa soltanto attraverso il loro numero: è soprattutto durante il viaggio che il gioco manifesta la propria ricchezza.

Casa, cibo e vicini: la routine tra un'uscita e l'altra La prima peculiarità di Look Outside riguarda il modo in cui riesce a trasformare una situazione terrificante in una sorta di quotidianità domestica. L'appartamento di Sam è il nostro rifugio, un luogo nel quale possiamo riposare, cucinare, lavarci, fabbricare oggetti e organizzare le spedizioni nel palazzo. Ogni tanto qualcuno bussa alla porta e dobbiamo decidere se accoglierlo o ignorarlo. Anche queste brevi parentesi, apparentemente marginali, contribuiscono a costruire un rapporto sempre più stretto con gli altri coinquilini. L'igiene personale influisce positivamente su diversi elementi fisici e psicologici: lavatevi! È proprio questa familiarità a rendere l'esperienza così particolare: dopo l'esplorazione, tornare a casa per preparare qualcosa da mangiare o rilassarsi con la console di Sam (nessun mini-gioco, purtroppo!) diventa un gesto quasi automatico, come se la presenza di creature aberranti fosse ormai qualcosa con cui abbiamo imparato a convivere. La routine finisce così per assorbire l'emergenza, senza cancellarne la natura inquietante. È un meccanismo che ricorda, almeno nella struttura, Silent Hill 4: The Room, dove l'abitazione rappresentava il punto di partenza e il riferimento costante di un viaggio attraverso luoghi terrificanti. Look Outside possiede però una sensibilità differente: Coulombe non utilizza l'orrore corporeo soltanto per provocare disgusto, ma lo accompagna con risvolti umani talvolta sconvolgenti. Tra ammassi di carne, denti, occhi e membra cresciute in maniera sregolata incontriamo individui che conservano desideri e paure. Una bambina, un ragazzo distratto, misteriose figure ingobbite e personaggi dalle sembianze improbabili possono rivelarsi interlocutori, alleati o semplici creature in cerca di attenzione. Si genera così un contrasto continuo tra l'abominio e la familiarità, tra la repulsione istintiva e il desiderio di conoscere chi abbiamo di fronte. È un meccanismo psicologico molto forte, che abbiamo apprezzato fin dalle prime ore di gioco e nella successiva creazione del party. La direzione artistica, volutamente fumettosa e grottesca, attenua in parte l'impatto delle deformazioni anatomiche, ma non ne annulla la forza disturbante. Anzi, proprio questa stilizzazione permette al titolo di spingersi verso rappresentazioni visive estremamente forti senza perdere la propria identità.

Combattimenti, compagni e risorse Sul piano ludico, Look Outside recupera la struttura dei giochi di ruolo a turni, mescolandola alla gestione delle risorse tipica dei survival horror e a un sistema di interazioni che guarda alle avventure grafiche tradizionali. Le spedizioni attraverso il condominio servono a raccogliere provviste, armi, denaro e oggetti di varia natura, ma soprattutto a incontrare nuovi personaggi e scoprire ambienti che diventano progressivamente più articolati. Non è raro imbattersi in situazioni nelle quali un oggetto apparentemente inutile può risolvere un problema, modificare l'atteggiamento di una creatura o consentirci di evitare uno scontro.

Avventurarci nel buio diventa sempre più pericoloso La componente RPG è relativamente semplice, ma tutt'altro che accessoria. Sam può assoldare fino a tre compagni, ciascuno dotato di caratteristiche e abilità peculiari, componendo un gruppo che acquista progressivamente maggiore efficacia. Le armi si deteriorano, i consumabili devono essere amministrati con attenzione e il denaro può essere impiegato per acquistare equipaggiamento o altri beni. Gli scontri non richiedono strategie particolarmente sofisticate, ma offrono comunque una discreta varietà di situazioni, soprattutto quando le caratteristiche dei personaggi cominciano a interagire tra loro. La profondità del gioco, tuttavia, non deriva esclusivamente dal combattimento. Quasi ogni nuova scoperta introduce una variabile da considerare: un personaggio da reclutare, un oggetto da conservare, un incontro che potrebbe essere risolto attraverso il dialogo o uno scambio. Persino alcune creature apparentemente ostili possono essere affrontate in maniera differente, e la composizione del gruppo può modificare determinate conversazioni. È questa continua interazione fra esplorazione e conseguenze a rendere l'impianto ludico più interessante di quanto suggerisca la sua veste spartana.

Salvataggi e difficoltà: Survivor contro Explorer Un discorso a parte meritano le due principali modalità di difficoltà, Survivor ed Explorer.

La nostra coinquilina ci consente di salvare la partita Nella prima, che rappresenta l'esperienza normale, il salvataggio è vincolato al ritorno nell'appartamento e al raggiungimento di una determinata soglia di pericolo. Durante le prime ore il sistema funziona molto bene: la scarsità delle risorse, la vulnerabilità del gruppo e l'incertezza degli incontri rendono ogni spedizione una scelta da ponderare. Allontanarsi troppo dal rifugio significa esporsi al rischio di perdere i progressi accumulati, mentre prolungare l'esplorazione può garantire ricompense superiori. Il problema emerge con l'avanzamento dell'avventura. Quando il gruppo diventa più potente e le risorse cominciano ad abbondare, la necessità di tornare a casa per salvare perde progressivamente parte della propria funzione ansiogena. Nella lunga sezione centrale, ciò che inizialmente rappresentava una componente della sopravvivenza finisce per trasformarsi in un'incombenza macchinosa, capace di interrompere il piacere della scoperta. La tensione torna a manifestarsi negli scontri più impegnativi, soprattutto verso la conclusione, ma il sistema non riesce a mantenere il medesimo equilibrio lungo l'intera progressione. Explorer permette invece di salvare liberamente, favorendo un'esplorazione più disinvolta e riducendo sensibilmente il rischio. Per contro, abbiamo una maggiore disponibilità di risorse e una difficoltà inferiore, che finisce per rendere meno incisiva la componente ruolistica. "Qualcosa" ci sta attaccando: meglio non farsi domande Sarebbe stato preferibile separare le impostazioni relative al salvataggio da quelle dedicate alla difficoltà, consentendo al giocatore di affrontare l'avventura nella sua configurazione originale, senza dover necessariamente accettare le restrizioni sui progressi. Resta comunque una scelta progettuale comprensibile, soprattutto considerando la natura fortemente rigiocabile dell'opera. Affrontare la prima partita in Survivor permette di sperimentare pienamente il sistema di rischio e ricompensa concepito da Coulombe, mentre Explorer è un'alternativa particolarmente gustosa per chi desidera tornare nel condominio, sperimentare nuove decisioni e raggiungere altri finali. Una possibilità che si accompagna molto bene anche alla fruizione portatile su Nintendo Switch 2.

Quanto dura e perché rigiocarlo Una delle qualità più significative di Look Outside emerge proprio quando crediamo di averne finalmente compreso le regole. Il condominio continua a sorprenderci attraverso nuove situazioni, creature sempre più improbabili e ambienti che sembrano sottrarsi a qualsiasi logica. Alcune stanze conducono verso luoghi inattesi, altre nascondono vicende che possono essere completamente ignorate durante una prima run. Eppure, nonostante l'apparente frammentarietà degli incontri, l'universo immaginato da Coulombe conserva una notevole coerenza interna. Le armi, alla fine, abbonderanno È un mondo "organico" nel duplice significato del termine: nella costruzione, poiché narrazione, esplorazione e sistemi ludici finiscono per sostenersi reciprocamente, e nella rappresentazione, perché ogni manifestazione sembra appartenere a una materia che prolifera senza controllo. Carne, occhi, denti e viscere diventano gli elementi ricorrenti di una trasformazione che investe tanto gli abitanti quanto gli ambienti. A colpire, però, è soprattutto la capacità del gioco di mantenere vivo il desiderio di scoperta. Nonostante la claustrofobia dell'ambientazione e l'orrore delle sue creature, ci ritroviamo continuamente a voler aprire un'altra porta, parlare con un nuovo personaggio, verificare le conseguenze di una decisione. La curiosità finisce per prevalere persino sull'istinto di conservazione, e il condominio diventa un luogo nel quale desideriamo tornare proprio perché sappiamo di non averne ancora sviscerato - letteralmente - ogni segreto. Le circa sedici ore impiegate nella nostra prima partita (affrontata in modalità Survivor) hanno restituito soltanto una parte degli eventi possibili. Il gioco invita esplicitamente a ripercorrere l'avventura per sperimentare altre combinazioni di personaggi, dialoghi e decisioni.

La situazione è decisamente fuori controllo È qui che Look Outside raggiunge a nostro parere uno dei suoi risultati migliori: riesce a coniugare survival horror, avventura grafica e RPG senza limitarsi ad accostarne superficialmente le caratteristiche, trovando un equilibrio che gli conferisce una personalità ben definita. La sua dimensione portatile ci regala inoltre un'esperienza tecnicamente ideale sullo schermo di Switch 2, mentre sulle grosse TV la resa risulta un po' più "spalmata", ma è normale con titoli di questo tipo. Ciò che conta, quando ritorniamo nella nostra stanza dopo aver incontrato creature che avremmo preferito non riconoscere, rimane una sensazione inquietante: il sollievo di aver raggiunto quel luogo e la curiosità quasi morbosa di scoprire che cosa ancora si annidi nei meandri del buio.

Conclusioni Versione testata Nintendo Switch 2 Digital Delivery Steam, GoG, Humble Store, PlayStation Store, Nintendo eShop Prezzo 9,99 € Multiplayer.it 8.5 Lettori ( 1 7.8 Il tuo voto Look Outside è un survival horror che riesce a trasformare un ambiente claustrofobico in un universo sorprendentemente ricco, dove l'orrore corporeo convive con personaggi che conservano sentimenti e fragilità profondamente umani. Tra creature dalle anatomie stravolte e deformazioni raccapriccianti, lo stile grafico volutamente caricaturale smorza la crudezza delle immagini senza privarle della loro capacità di turbare. Il risultato è un'avventura profondamente immersiva, che fonde con intelligenza elementi ruolistici, meccaniche survival e interazioni da avventura grafica, alimentando un grande desiderio di scoperta. Particolarmente riuscito il sistema di rischio e ricompensa: più a lungo ci si avventura fuori dall'appartamento, più aumenta l'indicatore di pericolo, ma anche l'esperienza ottenuta al ritorno. Peccato che, con il progressivo rafforzamento del gruppo, le limitazioni ai salvataggi della modalità Survivor perdano parte della loro efficacia, trasformandosi in un'incombenza più macchinosa che realmente ansiogena. Un limite che non compromette la qualità di un'opera sorprendentemente organica, capace di intrecciare esplorazione, combattimenti e libertà di scelta in un'esperienza grottesca, inquietante e profondamente originale.