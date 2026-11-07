Sony ha rinviato gli altoparlanti wireless Pulse Elevate per PS5 e PC a data da destinarsi

Tramite un aggiornamento sul PlayStation Blog USA, Sony ha spiegato di aver individuato un problema produttivo durante le procedure di controllo qualità attualmente in corso sul dispositivo. Per questo motivo è stata presa la decisione di posticiparne l'uscita, senza tuttavia indicare una nuova finestra di lancio .

Chi stava aspettando gli altoparlanti wireless Pulse Elevate dovrà armarsi di pazienza. A pochi giorni dal debutto nei negozi, Sony ha annunciato il rinvio del lancio del nuovo sistema audio dell'ecosistema PlayStation, precedente previsto per il 12 novembre.

Posticipo al 2027?

"Come parte delle nostre attività di test sulla qualità degli altoparlanti Pulse Elevate, abbiamo identificato un problema di produzione e preso la decisione di rinviare il lancio", si legge nel comunicato pubblicato da Sony. La compagnia aggiunge che il tempo supplementare servirà a garantire che il prodotto possa offrire l'esperienza prevista ai giocatori, scusandosi per il ritardo e ringraziando gli utenti per la comprensione.

Al momento non è chiaro quale sia la natura del problema riscontrato né quando gli altoparlanti arriveranno effettivamente sul mercato. Curiosamente, al momento della stesura di questa notizia il prodotto risulta ancora acquistabile tramite vari negozi online al prezzo di 219,99 euro, con una consegna stimata fissata proprio al 12 novembre, nonostante il rinvio appena comunicato da Sony. Sul sito ufficiale PlayStation, invece, viene riportata la data provvisoria del 1 gennaio 2027, suggerendo che probabilmente l'uscita slitterà al prossimo anno. Non resta che attendere comunicazioni precise in merito.

Presentati a settembre dello scorso anno, Pulse Elevate sono una coppia di altoparlanti wireless da gaming realizzato da Sony per l'utilizzo con PS5, PC e altri dispositivi compatibili. Tra le caratteristiche principali troviamo l'impiego di driver magnetici planari, una soluzione generalmente associata a prodotti audio di fascia elevata e pensata per offrire una riproduzione più dettagliata delle frequenze. Su PS5 il sistema sfrutta inoltre la tecnologia Tempest 3D AudioTech per migliorare il posizionamento spaziale dei suoni nei giochi compatibili.

Gli altoparlanti integrano un microfono con cancellazione del rumore basata sull'intelligenza artificiale per le chat vocali e supportano la tecnologia PlayStation Link, che garantisce una connessione wireless a bassa latenza e audio lossless. È inoltre possibile utilizzare contemporaneamente anche una connessione Bluetooth, ad esempio per ascoltare musica o gestire chiamate da smartphone.