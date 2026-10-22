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Cerchi un nuovo RPG? Moonlighter Complete Edition per PC è quasi gratis su Instant Gaming

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Moonlighter Complete Edition per PC, un coinvolgente RPG dungeon crawler con elementi roguelike.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   22/10/2026
Moonlighter Complete Edition
Moonlighter
Moonlighter
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Su Instant Gaming è attualmente disponibile Moonlighter Complete Edition per PC a 1,45 € invece di 24 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Piacevole da vedere e da giocare

Questa edizione include il gioco base Moonlighter e Between Dimensions, ovvero l'espansione. Si tratta di un gioco di ruolo con elementi roguelike in cui vestirai i panni di Will, un giovane negoziante. Dovrai gestire il tuo negozio, ricostruire il villaggio, creare oggetti ed esplorare vari dungeon per ottenere il bottino. Nel compelsso si tratta di un gioco che riesce continuamente a stimolare il giocatore, grazie anche all'ottima alternanza tra l'attività notturna da avventuriero e quella diurna da negoziante.

Moonlighter
Moonlighter

Offre quindi un'ottima conbinazione di generi e situazioni diverse, insieme a un sistema di combattimento dinamico e piacevole. Tuttavia, la storia potrebbe risultare superficiale. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione di Moonlighter. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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