Cerchi un nuovo RPG? Moonlighter Complete Edition per PC è quasi gratis su Instant Gaming

Su Instant Gaming è attualmente disponibile Moonlighter Complete Edition per PC a 1,45 € invece di 24 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.