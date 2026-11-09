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James Gunn e Peter Safran hanno lasciato la guida dei DC Studios

Dopo l'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Skydance, James Gunn e Peter Safran hanno lasciato la guida dei DC Studios e verranno sostituiti da un ex dirigente dei Marvel Studios.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   09/11/2026
James Gunn

James Gunn e Peter Safran hanno lasciato la guida dei DC Studios: a partire dal prossimo 1 dicembre i due verranno sostituiti da Jeremy Latcham, un ex dirigente dei Marvel Studios, che assumerà il ruolo di presidente e direttore creativo della divisione.

Il cambio arriva dopo l'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Skydance, con Latcham che avrà la responsabilità dell'intera produzione cinematografica, televisiva e animata di DC, occupandosi anche di supervisionare lo sviluppo creativo, la gestione dei talenti e le strategie future, rispondendo direttamente ai co-presidenti Dana Goldberg e Josh Greenstein.

Potrebbe tuttavia non essere la fine per il nuovo DC Universe: Gunn e Safran continueranno a svolgere il ruolo di produttori per alcuni progetti, e non dovendosi più preoccupare del lato dirigenziale avranno più tempo da dedicare alla realizzazione delle storie.

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Il regista di Superman, in particolare, è attualmente impegnato nella post-produzione di Man of Tomorrow, il nuovo capitolo della saga in arrivo nel 2027, e nella realizzazione dello spin-off televisivo The People V. Gorilla Grodd. Lui e Safran manterranno inoltre il ruolo di produttori di The Batman: Part 2.

Cosa accadrà al DC Universe?

Presentato nel 2023, il nuovo DC Universe di James Gunn e Peter Safran si trova dunque di fronte a un bivio e non è ancora chiaro cosa accadrà d'ora in avanti: Jeremy Latcham porterà avanti l'attualevisione oppure apporterà dei cambiamenti?

Jeremy Latcham
Jeremy Latcham

"James e Peter hanno inaugurato una nuova era per DC Studios e l'hanno guidata attraverso un periodo di autentica trasformazione, ridefinendone le fondamenta e costruendo un catalogo di progetti di cui siamo incredibilmente orgogliosi", hanno dichiarato David Ellison, presidente e CEO di Skydance, e Ynon Kreiz, co-CEO della società.

"Siamo grati per la loro passione, per il contributo che hanno dato e per il loro impegno nei confronti di questo marchio leggendario." Quanto a Latcham, hanno detto che "Jeremy è da tempo un partner creativo di entrambi e abbiamo piena fiducia nel fatto che James e Peter garantiranno una transizione fluida e collaborativa, continuando a seguire questi progetti con attenzione."

Entrato nei Marvel Studios nel 2004, Jeremy Latcham è diventato ben presto uno stretto collaboratore di Kevin Feige e ha lavorato a film fondamentali per la costruzione del Marvel Cinematic Universe: da Iron Man a The Avengers, da Guardiani della Galassia a Spider-Man: Homecoming.

"Il pantheon dei personaggi DC comprende alcune delle figure più iconiche della cultura popolare americana", ha dichiarato. "Ho avuto il privilegio di contribuire a portare sul grande schermo alcune delle più celebri storie di supereroi e sono entusiasta e onorato di avere ora l'opportunità di guidare DC Studios nella sua prossima era."

"Accompagnare l'incredibile universo di personaggi DC sullo schermo, in modo da entusiasmare i fan di lunga data e presentare le loro storie senza tempo alle nuove generazioni, è una responsabilità enorme che non prendo alla leggera."

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