Superman ha fatto segnare il miglior debutto su HBO Max dall'uscita di Barbie, due anni fa, totalizzando 13 milioni di visualizzazioni nei primi dieci giorni di disponibilità sulla piattaforma streaming.

Approdato su HBO Max lo scorso 19 settembre, Superman sembra aver spinto l'intero franchise, come spesso accade: le visualizzazioni di Super/Man: The Christopher Reeve Story hanno visto un aumento del 670%, l'originale Superman è salito del 155%, Superman Returns del 120 e Man of Steel del 40%.

Il debutto in streaming è avvenuto dopo una distribuzione cinematografica di successo, con oltre 600 milioni di dollari di incassi a fronte di un budget pari a 225 milioni. Anche la critica si è espressa in maniera positiva nei confronti della pellicola con David Corenswet.

Nello specifico, Superman ha raggiunto l'83% di "freschezza" su Rotten Tomatoes, a conferma di come le varie testate internazionali abbiano apprezzato l'ambizioso progetto che pone le basi per un nuovo DC Universe cinematografico.