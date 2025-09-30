7

Galaxy Ring, la batteria si gonfia al dito e un utente finisce in ospedale: caso isolato o problema da monitorare?

Samsung ha definito l'incidente come "estremamente raro" e ha avviato un'indagine per comprendere le cause del malfunzionamento.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   30/09/2025
Samsung Galaxy Ring

Il Galaxy Ring è l'accessorio indossabile di Samsung progettato per monitorare la salute degli utenti. Tuttavia, nelle scorse ore è stato segnalato un fenomeno molto particolare. Daniel di ZONEofTECH ha mostrato alcune foto del suo Galaxy Ring, evidenziando in particolare la batteria, che si è gonfiata fino a stringere il dito e rendere impossibile la rimozione dell'accessorio.

Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza del dispositivo, ma in ogni caso è bene specificare che Samsung ha rilasciato delle dichiarazioni importanti ad Android Authority: "La sicurezza dei nostri clienti è la nostra massima priorità. Si tratta di un caso estremamente raro e siamo in contatto diretto con il signor Rotar per recuperare il prodotto e approfondire le problematiche segnalate".

Galaxy Ring e i problemi con la batteria

Questo problema è stato segnalato da Daniel Rotar, creatore di contenuti che ha mostrato alcune foto su X. Negli scatti è possibile notare il rigonfiamento anomalo della batteria, iniziato poco prima di imbarcarsi su un volo. Daniel ha poi raccontato che gli era stato negato l'imbarco e, dopo aver provato a sfilare l'anello con sapone e crema per le mani, il rigonfiamento della batteria è nettamente peggiorato.

Il rigonfiamento del Galaxy Ring (Fonte: Android Authority e Daniel Rotar)

È stato quindi indispensabile l'intervento in ospedale: l'utente ha spiegato che il personale ha usato del ghiaccio per ridurre il dolore e del lubrificante medico per rimuovere l'anello. Successivamente, è stato mostrato il dispositivo con una deformazione piuttosto significativa, ma non è ancora chiaro se sia stata causata dal processo di rimozione.

Il Galaxy Ring dopo la rimozione

Le cause del rigonfiamento

Il motivo di questa problematica non è chiaro, ma lo stesso Daniel ha cercato di fare maggiore chiarezza. Secondo lui, infatti, la batteria potrebbe essere stata danneggiata dal caldo eccessivo delle Hawaii (ha partecipato allo Snapdragon Summit), nonché dai numerosi voli o forse dall'esposizione all'acqua salata, che può avere effetti corrosivi.

Non è escluso un difetto già presente nella batteria, infatti nelle ore successive sono stati segnalati molti altri problemi di consumo anomalo. "Ha funzionato alla grande fino alla settimana scorsa. Da quello che vedo, sembra che ci sia una perdita dell'1% ogni due minuti. Che delusione enorme", ha scritto un utente su Reddit.

In ogni caso, Samsung sta indagando sulla problematica. Vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori informazioni in merito.

