Galaxy Ring, la batteria si gonfia al dito e un utente finisce in ospedale: caso isolato o problema da monitorare?

Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza del dispositivo, ma in ogni caso è bene specificare che Samsung ha rilasciato delle dichiarazioni importanti ad Android Authority: "La sicurezza dei nostri clienti è la nostra massima priorità. Si tratta di un caso estremamente raro e siamo in contatto diretto con il signor Rotar per recuperare il prodotto e approfondire le problematiche segnalate".

Il Galaxy Ring è l'accessorio indossabile di Samsung progettato per monitorare la salute degli utenti. Tuttavia, nelle scorse ore è stato segnalato un fenomeno molto particolare. Daniel di ZONEofTECH ha mostrato alcune foto del suo Galaxy Ring, evidenziando in particolare la batteria, che si è gonfiata fino a stringere il dito e rendere impossibile la rimozione dell'accessorio.

Galaxy Ring e i problemi con la batteria

Questo problema è stato segnalato da Daniel Rotar, creatore di contenuti che ha mostrato alcune foto su X. Negli scatti è possibile notare il rigonfiamento anomalo della batteria, iniziato poco prima di imbarcarsi su un volo. Daniel ha poi raccontato che gli era stato negato l'imbarco e, dopo aver provato a sfilare l'anello con sapone e crema per le mani, il rigonfiamento della batteria è nettamente peggiorato.

Il rigonfiamento del Galaxy Ring (Fonte: Android Authority e Daniel Rotar)

È stato quindi indispensabile l'intervento in ospedale: l'utente ha spiegato che il personale ha usato del ghiaccio per ridurre il dolore e del lubrificante medico per rimuovere l'anello. Successivamente, è stato mostrato il dispositivo con una deformazione piuttosto significativa, ma non è ancora chiaro se sia stata causata dal processo di rimozione.