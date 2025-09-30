Samsung avvia la produzione di massa del SoC Exynos 2600 a 2nm GAA

La produzione di massa è iniziata seguendo il programma previsto, con il processo "Fab-out" che dovrebbe partire tra fine ottobre e inizio novembre . Questo stadio finale prevede l'uscita dei wafer dalla fabbrica dopo aver completato tutte le fasi necessarie alla produzione.

Al momento, l'Exynos 2600 sarà destinato principalmente alla serie Galaxy S26 , che dovrebbe essere presentata all'inizio del prossimo anno. La speranza dell'azienda e degli utenti Samsung è che, con il tempo, i rendimenti possano ulteriormente migliorare , consentendo, dunque, a Samsung stessa di rimanere competitiva nel settore degli smartphone.

Durante la fase di produzione di prova, i rendimenti dei chip erano stimati intorno al 30% . Oggi, secondo le ultime informazioni, Samsung ha raggiunto un rendimento del 50% , un incremento significativo anche se ancora lontano dai valori ideali per la vendita di wafer a clienti esterni.

Samsung Exynos 2600: cosa offre il nuovo SoC?

Il nuovo chip a 2nm GAA offre un incremento di prestazioni del 12% e un miglioramento dell'efficienza energetica del 25% rispetto al processo SF3 a 3nm GAA di Samsung. Questo rende l'Exynos 2600 una soluzione altamente competitiva, destinata a sfidare direttamente lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, il Dimensity 9500 e l'Apple A19 Pro.

Samsung Exynos 2600

Per quanto riguarda la distribuzione regionale, i modelli Galaxy S26 destinati al mercato sudcoreano ed europeo utilizzeranno l'Exynos 2600, mentre negli Stati Uniti e in Cina saranno equipaggiati con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Samsung ha inoltre confermato l'impegno continuo nella sua architettura a 2nm: la progettazione di base della seconda generazione è stata completata a giugno, e la terza generazione, nota come SF2P+, dovrebbe entrare in produzione entro due anni.