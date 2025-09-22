Galaxy S26 Ultra avrà il display “magico” Flex Magic Pixel per la privacy

Samsung sembra pronta a introdurre una novità che cambierà il modo in cui usiamo lo smartphone in pubblico. Nel codice di One UI 8.5 è stata individuata una funzione chiamata Privacy Display, pensata per limitare la visibilità dello schermo dai lati. Questa tecnologia debutterà con ogni probabilità sul Galaxy S26 Ultra, il top di gamma atteso nel 2026, e sarà basata su un nuovo pannello che l'azienda ha battezzato Flex Magic Pixel.