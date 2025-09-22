The Last of Us è protagonista del nuovo trailer Sony con Neil Druckmann e Ashley Johnson

Sony ha pubblicato un trailer che pone The Last of Us come brillante esempio delle infinite realtà che è possibile creare, concedendo ampio spazio ai suoi autori e ai suoi attori, da Neil Druckmann ad Ashley Johnson.

"Ogni viaggio inizia da qualche parte: idee grezze, decisioni difficili, un cammino incerto. È qui che il suo è cominciato", recita proprio la Johnson, che come sappiamo interpreta il personaggio di Ellie nella serie firmata Naughty Dog.

"Sai che è spinta dall'amore, dalla perdita, da una sete inarrestabile di vendetta. È ferocemente determinata, a volte ossessionata. Capace di qualsiasi cosa. Tuttavia non ha percorso quella strada da sola, così come non lo hanno fatto gli autori che hanno immaginato qualcosa di più."

Un cammino tutt'altro che solitario, dice appunto Ashley Johnson, mentre le sequenze si soffermano sul lavoro degli sviluppatori, degli animatori, dei tecnici del suono, del compositore Gustavo Santaolalla, sulla sceneggiatrice Halley Gross e sulla stessa Johnson.