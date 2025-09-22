Samsung Galaxy S26, salto di qualità per la registrazione video con APV e LUT? Ecco di cosa si tratta

APV e LUT: a che cosa servono?

L'APV permetterebbe ai nuovi Samsung Galaxy S26 di registrare filmati senza sacrificare la qualità dell'immagine, mantenendo al contempo file dalle dimensioni contenute. Questo equilibrio tra fedeltà e praticità potrebbe rivelarsi decisivo per chi utilizza lo smartphone in contesti di produzione video avanzata. Il supporto LUT, invece, consentirebbe di applicare correzioni cromatiche direttamente in fase di ripresa, senza la necessità di software esterni. Una soluzione che garantirebbe maggiore controllo creativo e tempi di lavorazione più rapidi.

iPhone 17 Pro Max

Tradizionalmente, la strategia di Samsung si è concentrata soprattutto sull'hardware, con miglioramenti costanti a display e sensori fotografici. Con la serie S26, invece, l'azienda sudcoreana sembra voler spostare l'attenzione anche verso i flussi di lavoro tipici del mondo professionale. Un approccio che, per certi aspetti, richiama la direzione intrapresa da Apple con il formato ProRes e l'integrazione con Final Cut Pro, ma che si differenzia puntando sulla libertà di personalizzazione piuttosto che sulla semplicità del sistema chiuso.

Mentre Cupertino ha costruito il proprio ecosistema su processi lineari e intuitivi, destinati a chi preferisce soluzioni pronte all'uso, Samsung sembra voler attrarre una fascia di utenti più incline alla sperimentazione. L'idea è quella di offrire strumenti che permettano di manipolare i contenuti già in fase di acquisizione, riducendo i passaggi successivi e aprendo a un ventaglio di possibilità creative più ampio.

Il confronto con l'iPhone 17 Pro, che ha già ottenuto consensi grazie alla qualità video e alla perfetta integrazione software-hardware, è inevitabile. Tuttavia, la scelta di Samsung di puntare su opzioni come LUT e APV potrebbe rivelarsi una leva importante, soprattutto per chi cerca uno strumento che coniughi portabilità e versatilità nella produzione audiovisiva.