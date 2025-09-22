Xiaomi 17: annunciata la data della presentazione della nuova serie, dati sorprendenti su SoC e batteria

Tutti i dispositivi saranno i primi smartphone al mondo a integrare il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5 come SoC , chipset che Qualcomm presenterà proprio questa settimana. Un mese, dunque, molto intenso per quel che concerne il mercato e l'industria degli smartphone.

Xiaomi ha confermato ufficialmente che la nuova serie Xiaomi 17 verrà presentata il 25 settembre in Cina , in occasione di un evento che segnerà uno dei momenti più importanti dell'anno per l'azienda. La gamma comprenderà Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro e Xiaomi 17 Pro Max , tre modelli destinati a ridefinire i confini dei flagship.

Tutti i modelli supporteranno anche la ricarica wireless , confermando l'attenzione dell'azienda all'autonomia e alla praticità. L'azienda stessa descrive i modelli così:

Secondo quanto anticipato, Xiaomi 17 sarà dotato di una batteria da 7000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 90W , mentre Xiaomi 17 Pro avrà una batteria da 6300 mAh con ricarica rapida da 100W . Il top di gamma, Xiaomi 17 Pro Max, monterà una straordinaria 7500 mAh sempre con ricarica rapida da 100W .

Xiaomi 17 e non solo: durante la presentazione focus anche su altri dispositivi

L'evento sarà anche l'occasione per presentare i nuovi tablet Xiaomi Pad 8 e Pad 8 Pro. Entrambi offriranno un display LCD da 11,2 pollici con risoluzione 3.2K e refresh rate a 144Hz, con varianti Soft Light Screen Edition per ridurre l'affaticamento visivo.

Xiaomi Pad 8

Il Pad 8 sarà spinto dallo Snapdragon 8s Gen 4, mentre il Pad 8 Pro integrerà lo stesso Snapdragon 8 Elite della serie 17, raggiungendo un punteggio AnTuTu di 3 milioni, con un miglioramento delle prestazioni del 69% rispetto alla generazione precedente. Entrambi i modelli avranno una batteria da 9200 mAh con ricarica rapida a 67W.