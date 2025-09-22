Xiaomi 17: annunciata la data della presentazione della nuova serie, dati sorprendenti su SoC e batteria

Xiaomi ha confermato ufficialmente che la nuova serie Xiaomi 17 verrà presentata il 25 settembre in Cina, in occasione di un evento che segnerà uno dei momenti più importanti dell'anno per l'azienda. La gamma comprenderà Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro e Xiaomi 17 Pro Max, tre modelli destinati a ridefinire i confini dei flagship.
Tutti i dispositivi saranno i primi smartphone al mondo a integrare il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5 come SoC, chipset che Qualcomm presenterà proprio questa settimana. Un mese, dunque, molto intenso per quel che concerne il mercato e l'industria degli smartphone.
Xiaomi 17: la descrizione dell'azienda sui nuovi modelli della serie
Secondo quanto anticipato, Xiaomi 17 sarà dotato di una batteria da 7000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 90W, mentre Xiaomi 17 Pro avrà una batteria da 6300 mAh con ricarica rapida da 100W. Il top di gamma, Xiaomi 17 Pro Max, monterà una straordinaria 7500 mAh sempre con ricarica rapida da 100W.
Tutti i modelli supporteranno anche la ricarica wireless, confermando l'attenzione dell'azienda all'autonomia e alla praticità. L'azienda stessa descrive i modelli così:
- Xiaomi 17: "Il flagship standard più potente della storia di Xiaomi"
- Xiaomi 17 Pro: "Il più sofisticato flagship di imaging compatto"
- Xiaomi 17 Pro Max: "Il flagship più potente nella storia di Xiaomi"
Xiaomi 17 e non solo: durante la presentazione focus anche su altri dispositivi
L'evento sarà anche l'occasione per presentare i nuovi tablet Xiaomi Pad 8 e Pad 8 Pro. Entrambi offriranno un display LCD da 11,2 pollici con risoluzione 3.2K e refresh rate a 144Hz, con varianti Soft Light Screen Edition per ridurre l'affaticamento visivo.
Il Pad 8 sarà spinto dallo Snapdragon 8s Gen 4, mentre il Pad 8 Pro integrerà lo stesso Snapdragon 8 Elite della serie 17, raggiungendo un punteggio AnTuTu di 3 milioni, con un miglioramento delle prestazioni del 69% rispetto alla generazione precedente. Entrambi i modelli avranno una batteria da 9200 mAh con ricarica rapida a 67W.