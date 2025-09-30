2

Google Gemini arriva su Drive, Presentazioni e Vids con novità legate all'intelligenza artificiale

Google Gemini approda su Drive anche su mobile, sia per Android che per iOS: scopriamo insieme tutte le novità legate all'IA.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   30/09/2025
Google ha recentemente annunciato importanti aggiornamenti per le sue applicazioni Drive, Presentazioni e Vids, integrando funzionalità avanzate basate sull'intelligenza artificiale grazie a Gemini. Con questo passo, Gemini diventa sempre più centrale nell'ecosistema di app e servizi Google, offrendo strumenti intelligenti per semplificare la gestione dei contenuti digitali.

Tra le novità più rilevanti, Google Drive su Android e iOS ora permette agli utenti di interagire direttamente con Gemini. Questo significa che gli utenti possono porre domande sui propri file e cartelle, ricevendo risposte immediate e precise. Gli esempi forniti da Google includono la possibilità di riassumere un documento, discutere di argomenti complessi e ottenere dati su progetti o tematiche specifiche.

Google Gemini: non solo Drive, anche Presentazioni e Vids

Parallelamente, Google ha aggiornato Presentazioni e Vids con il nuovo modello di editing delle immagini chiamato Nano Banana. Questa tecnologia permette di ottenere una qualità visiva superiore e offre agli utenti la possibilità di modificare le immagini usando prompt personalizzati.

Ad esempio, è possibile chiedere a Gemini di inserire un prodotto in una scena specifica e integrarlo poi in una diapositiva o in un video. Queste novità evidenziano come Google stia puntando a rendere le proprie applicazioni non solo più intelligenti, ma anche più pratiche per il lavoro collaborativo e creativo.

Google Gemini: per chi è disponibile l'integrazione dell'IA su Drive, Presentazioni e Vids?

L'integrazione di Gemini è già in fase di rilascio da circa una settimana, anche se alcuni utenti potrebbero dover attendere ancora qualche giorno prima di poter usufruire pienamente di queste funzionalità.

Integrazione di Gemini
Integrazione di Gemini

L'accesso è riservato agli utenti Google Workspace con abbonamento Business Standard e Plus, Enterprise Standard e Plus, Google AI Pro for Education, Google One AI Premium e coloro che hanno acquistato gli add-on Gemini Business e Gemini Enterprise. Google, dunque, continua a rafforzare il suo ruolo nell'ambito delle soluzioni cloud e della produttività digitale, offrendo strumenti sempre più avanzati

Segnalazione Errore
