Il monitor AOC Gaming da 24" FHD e 165 Hz è su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile il monitor AOC Gaming da 24" FHD a soli 79 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 99 €. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo all'acquisto, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Caratteristiche del monitor AOC 24G2SP
Si tratta di un monitor da 24 pollici, 1920 x 1080 con pannello IPS e una frequenza d'aggiornamento di 165 Hz. Il tempo di risposta è di 1 ms, mentre la tecnologia Flicker Free contribuisce a migliorare il comfort visivo. Con la modalità AOC "Low Input Lag" è inoltre possibile ridurre il ritardo di ingresso in modo da ottimizzare i vostri riflessi.
Il monitor è regolabile in altezza, in modo da ottimizzare la vostra esperienza senza alcun fastidio. Non manca la modalità Low Blue Mode, che riduce l'affaticamento degli occhi e permette di affrontare lunghe sessioni di studio, lavoro o gaming senza problemi.