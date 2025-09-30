0

In arrivo un update di Monster Hunter Wilds per risolvere alcuni bug di Omega Planetes e non solo

Capcom ha svelato l'arrivo di un hotfix per Monster Hunter Wilds nelle prossime ore, mirato a correggere alcuni bug di Omega Planetes e altri problemi minori.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   30/09/2025
Omega Planetes in Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds
Capcom ha annunciato l'arrivo di un hotfix per Monster Hunter Wilds, pensato per correggere diversi problemi introdotti con il lancio del Title Update 3. Tra questi, figurano alcuni bug legati allo scontro con Omega Planetes, il nuovo mostro introdotto nel crossover con Final Fantasy XIV.

L'aggiornamento, per la precisione la versione 1.030.01.00, sarà disponibile su PC e console a partire dalle 04:00 italiane di mercoledì 1° ottobre.

Risolti alcuni bug legati alle abilità

Secondo le note ufficiali pubblicate sul sito di Monster Hunter Wilds, il team ha risolto un malfunzionamento che impediva l'attivazione corretta di alcune abilità del cacciatore durante lo scontro con Omega Planetes, tra cui Istigatore, una skill offensiva molto utilizzata nei set avanzati.

Il Title Update 3 di Monster Hunter Wilds ha una data di uscita, arrivano Omega Planetes e due Job da FF14 Il Title Update 3 di Monster Hunter Wilds ha una data di uscita, arrivano Omega Planetes e due Job da FF14

È stato inoltre corretto un bug che bloccava il passaggio di Omega Planetes o del Seikret in una nuova area, rendendo impossibile completare la missione. Sistemato anche un glitch grafico legato al pugno-razzo, che in alcune circostanze non scompariva come previsto.

Infine, l'update interviene su altri problemi non direttamente collegati a Omega Planetes. Tra questi, un bug che faceva apparire il Lagiacrus nella Valle Trafitta prima ancora che il giocatore lo incontrasse nel corso delle missioni principali, andando così a rovinare la progressione. Per le note al completo, vi rimandiamo al sito ufficiale.

