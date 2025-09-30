WhatsApp Introduce Live Photo, Meta AI e nuove funzioni creative sia per Android che per iOS

Negli ultimi mesi WhatsApp ha continuato ad arricchire la propria piattaforma con nuove funzionalità e aggiornamenti pensati per rendere le chat più creative, pratiche e divertenti. Tra le novità più interessanti spiccano le Live Photo su iOS e le foto in movimento su Android, che permettono agli utenti di condividere attimi della vita reale completi di suoni e movimenti.
Questa funzione consente di catturare e trasmettere momenti speciali con amici e familiari, rendendo le conversazioni più vivaci e coinvolgenti, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Un'altra importante novità riguarda l'integrazione di Meta AI nei temi delle chat e l'ampliamento del pacchetto di sticker.
WhatsApp: nel dettaglio dell'uso dell'IA per le chat
Introdotti all'inizio dell'anno, i Temi delle chat permettono di personalizzare l'aspetto delle conversazioni. Grazie all'IA di Meta, ora gli utenti possono stimolare la propria creatività e creare temi personalizzati per rendere ogni chat unica.
In aggiunta, Meta AI consente di generare sfondi originali anche per videochiamate e foto, permettendo agli utenti di immergersi in ambientazioni diverse o provare nuove combinazioni visive direttamente all'interno delle chat. WhatsApp ha inoltre arricchito l'esperienza di messaggistica con nuovi pacchetti di sticker, pensati per rendere le conversazioni più espressive e divertenti. Tra i nuovi pacchetti troviamo "Uccellino impavido", "Giorni di scuola" e "Vacanza"
WhatsApp: altre novità, focus su gruppi e una funzione iOS arriva su Android
Altra funzione molto utile riguarda la ricerca dei gruppi. Spesso i nomi delle chat di gruppo sono così creativi da risultare difficili da ricordare. Con il nuovo aggiornamento, è possibile cercare un contatto nella tab Chat e visualizzare i gruppi comuni, semplificando la navigazione e il ritrovamento delle conversazioni di gruppo.
Infine, WhatsApp ha esteso la possibilità di scansionare documenti anche su dispositivi Android, funzione già presente su iPhone. Gli utenti possono ora scansionare, ritagliare, salvare e inviare documenti direttamente dall'app, rendendo più semplice la gestione dei file senza dover utilizzare app esterne.