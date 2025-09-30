0

WhatsApp Introduce Live Photo, Meta AI e nuove funzioni creative sia per Android che per iOS

WhatsApp introduce, in entrambe le versioni disponibili, dunque Android e iOS, il supporto alle Live Photo e a nuove funzioni creative tramite l'IA.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   30/09/2025
WhatsApp

Negli ultimi mesi WhatsApp ha continuato ad arricchire la propria piattaforma con nuove funzionalità e aggiornamenti pensati per rendere le chat più creative, pratiche e divertenti. Tra le novità più interessanti spiccano le Live Photo su iOS e le foto in movimento su Android, che permettono agli utenti di condividere attimi della vita reale completi di suoni e movimenti.

Questa funzione consente di catturare e trasmettere momenti speciali con amici e familiari, rendendo le conversazioni più vivaci e coinvolgenti, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Un'altra importante novità riguarda l'integrazione di Meta AI nei temi delle chat e l'ampliamento del pacchetto di sticker.

WhatsApp: nel dettaglio dell'uso dell'IA per le chat

Introdotti all'inizio dell'anno, i Temi delle chat permettono di personalizzare l'aspetto delle conversazioni. Grazie all'IA di Meta, ora gli utenti possono stimolare la propria creatività e creare temi personalizzati per rendere ogni chat unica.

In aggiunta, Meta AI consente di generare sfondi originali anche per videochiamate e foto, permettendo agli utenti di immergersi in ambientazioni diverse o provare nuove combinazioni visive direttamente all'interno delle chat. WhatsApp ha inoltre arricchito l'esperienza di messaggistica con nuovi pacchetti di sticker, pensati per rendere le conversazioni più espressive e divertenti. Tra i nuovi pacchetti troviamo "Uccellino impavido", "Giorni di scuola" e "Vacanza"

WhatsApp: altre novità, focus su gruppi e una funzione iOS arriva su Android

Altra funzione molto utile riguarda la ricerca dei gruppi. Spesso i nomi delle chat di gruppo sono così creativi da risultare difficili da ricordare. Con il nuovo aggiornamento, è possibile cercare un contatto nella tab Chat e visualizzare i gruppi comuni, semplificando la navigazione e il ritrovamento delle conversazioni di gruppo.

WhatsApp
WhatsApp

Infine, WhatsApp ha esteso la possibilità di scansionare documenti anche su dispositivi Android, funzione già presente su iPhone. Gli utenti possono ora scansionare, ritagliare, salvare e inviare documenti direttamente dall'app, rendendo più semplice la gestione dei file senza dover utilizzare app esterne.

#Tecnologia
