WhatsApp Introduce Live Photo, Meta AI e nuove funzioni creative sia per Android che per iOS

Negli ultimi mesi WhatsApp ha continuato ad arricchire la propria piattaforma con nuove funzionalità e aggiornamenti pensati per rendere le chat più creative, pratiche e divertenti. Tra le novità più interessanti spiccano le Live Photo su iOS e le foto in movimento su Android, che permettono agli utenti di condividere attimi della vita reale completi di suoni e movimenti.

Questa funzione consente di catturare e trasmettere momenti speciali con amici e familiari, rendendo le conversazioni più vivaci e coinvolgenti, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Un'altra importante novità riguarda l'integrazione di Meta AI nei temi delle chat e l'ampliamento del pacchetto di sticker.