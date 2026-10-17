I costi di produzione di PS6 sembrano essere molto più alti di quelli di PS5, per un prezzo finale oltre i 1.000 dollari

Il futuro delle console di nuova generazione appare sempre più complicato, e non solo per PlayStation. Dopo gli aumenti di prezzo, le vendite di PS5 e Xbox Series X avrebbero toccato minimi storici, e i rincari vengono letti come un avvertimento per chi aspetta PS6 e la prossima Xbox: la nuova generazione potrebbe costare parecchio. Fin troppo, stando alle ultime stime sui costi di produzione della nuova console di Sony.

Alla base c'è il mercato delle memorie. Alle spese di spedizione e all'inflazione si aggiunge il fatto che Sony deve acquistare RAM in un mercato dove i prezzi continuano a salire, soprattutto perché le aziende di intelligenza artificiale se la contendono per costruire data center. Nel breve e nel medio periodo, il problema non sembra destinato a rientrare e, stando ai report più recenti, potrebbe addirittura peggiorare. Anche nell'ipotesi, giudicata poco probabile, che il mercato si stabilizzi nei prossimi uno o due anni, stabilizzarsi non significherebbe tornare a prezzi più bassi: le condizioni attuali sarebbero la nuova normalità. Una tragedia per il mercato consumer.