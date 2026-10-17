Square Enix ha svelato la durata di Final Fantasy Resonance

A una settimana dal lancio di Final Fantasy Resonance , Square Enix ha condiviso sui social una stima della durata del suo nuovo gioco di ruolo giapponese in stile HD-2D, che riprende e rielabora una parte della storia di Final Fantasy: Brave Exvius . Per completare la trama principale occorreranno almeno 30 ore , che potrebbero salire fino a 40 a seconda dell'approccio del giocatore.

La campagna principale

L'editore ha precisato che la stima si riferisce esclusivamente alla campagna principale. Questa riparte dal racconto della prima stagione dell'ex titolo mobile e segue le vicende di Rain e Lasswell, cavalieri del Regno di Grandshelt, e della giovane Fina, una donna priva di memoria che i due incontrano lungo il cammino. Restano quindi fuori dal conteggio i contenuti facoltativi, che andranno ad aggiungersi al tempo complessivo di gioco. Tra questi rientrano i Dungeon Segreti, già annunciati in precedenza dall'azienda e le varie missioni secondarie, di cui abbiamo potuto assaggiare alcuni esempi nella lunga demo ufficiale, ancora disponibile.

Saranno presenti anche molti mostri classici della serie

Quella sulla durata non è l'unica risposta relativa al gioco fornita da Square Enix nelle ultime settimane. In vista del lancio, il publisher ha pubblicato una serie di brevi interventi in formato domanda e risposta, pensati per rispondere ai dubbi più frequenti della community. Uno di questi riguarda il livello di conoscenza della saga necessario per godersi il gioco. Square Enix ha spiegato che, pur essendo previsti camei e crossover, i personaggi coinvolti avranno le loro "storie individuali" che consentiranno di conoscerli meglio. Chi non ha familiarità con l'intera serie, dunque, non dovrebbe sentirsi escluso dall'esperienza.

Final Fantasy Resonance arriverà il 22 ottobre 2026 su Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC. Per chi ha giocato la già citata demo, ricordiamo che potrà portarsi dietro i progressi nella versione finale.