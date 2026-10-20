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Il notebook Acer Nitro V 15 con RTX 5060 è al minimo storico su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo il notebook gaming Acer Nitro V 15 con Intel Core 9 270H, RTX 5060, SSD da 1 TB e display 165Hz.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   20/10/2026
Notebook Acer Nitro V 15

Su Amazon è attualmente disponibile il notebook Acer Nitro V 15 a 1.192,10 € rispetto al prezzo mediano di 1.760,59 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai restituirlo gratuitamente entro 14 giorni, se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un dispositivo pensato per il gaming

Come anticipato, questo notebook utilizza il processore Intel Core 9 270H e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB DDR7, per un'esperienza di gioco altamente fluida. A contribuire sono il display Full HD da 165 Hz e una luminosità di 300 nit. Sono inoltre presenti diverse funzioni basate sull'intelligenza artificiale, come Acer PurifiedVoice, per comunicazioni chiare che si tratti di giochi o streaming.

Acer Nitro V 15
Acer Nitro V 15

Inoltre, con NitroSense potrai monitorare le temperature interne e i vari parametri del dispositivo. Si tratta quindi di un prodotto pensato per giocare e godere di gameplay fluidi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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