Svelati i retroscena di GTA 6: oltre undici anni di lavoro e tante idee scartate

A quel punto il team di sviluppo ha portato avanti tre differenti linee produttive : quella più importante dedicata appunto a Red Dead Redemption 2, una seconda pensata per occuparsi dei contenuti aggiuntivi di GTA V e un gruppo di artisti alle prese con il prossimo capitolo della serie.

GTA 6 avrà centinaia di interni esplorabili e una storia più vicina a Red Dead Redemption 2 che non a GTA 5

Solitamente la pianificazione del mondo di gioco si pone come uno di primi passaggi nella realizzazione degli open world di Rockstar Games, ma fra il 2015 e il 2016 la maggior parte delle risorse dell'azienda è stata destinata alla realizzazione di Red Dead Redemption 2 : un titolo molto ambizioso, che sul piano tecnologico doveva rappresentare una solida base anche per GTA 6.

Una delle rivelazioni più significative riguarda la durata dello sviluppo : secondo quanto appreso dal giornalista di Bloomberg, alcuni artisti di Rockstar stanno lavorando a Grand Theft Auto 6 da oltre undici anni, fin dal 2015 o persino prima: proprio allora lo studio avrebbe iniziato a pianificare concretamente il progetto, avviando i sopralluoghi a Miami per raccogliere materiale e cominciare a costruire la mappa.

Nel suo ultimo video, Jason Schreier ha svelato i retroscena di GTA 6 , dopo aver raccolto nuove testimonianze dai vertici di Rockstar North presso gli studi di Edimburgo, che hanno dipinto il gioco come un progetto che ha richiesto oltre undici anni di lavoro .

Tornando all'esperienza di Red Dead Redemption 2, inoltre, Schreier ha parlato di come il sistema delle interazioni di GTA 6 punterà a offrirci un'evoluzione di quell'impianto, sebbene al momento non sia possibile sapere in che misura.

Si tratta di un elemento che potrebbe contribuire a rendere Vice City e le aree circostanti più credibili e caratteristiche, influenzando non soltanto l'aspetto della città ma anche gli spostamenti, gli inseguimenti e il modo in cui i giocatori si muoveranno all'interno dell'open world.

Fra i nuovi dettagli su GTA 6 ci sono curiosità come la scelta di rendere le strade molto più strette rispetto a Grand Theft Auto V : il nuovo capitolo punta a portare sullo schermo una maggiore densità del traffico, con ripercussioni anche sulla costruzione degli edifici e sulla disposizione degli spazi urbani.

Le difficoltà e le idee scartate

Stando al resoconto di Jason Schreier, il periodo più complicato della produzione sarebbe stato quello compreso fra il 2019 e il 2022, quando Rockstar stava cercando di definire con precisione l'identità di GTA 6, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra realismo e immediatezza.

Lucia e Jason in GTA 6

L'incertezza attorno a questi aspetti pare abbia generato tensioni interne e una sensazione di stagnazione che avrebbe spinto alcuni designer a lasciare lo studio perché frustrati dalla mancanza di progressi percepibili, mentre la presenza di tre responsabili avrebbe contribuito a rendere più complicato il processo decisionale.

La gestione delle armi, ad esempio: Schreier racconta che Rockstar voleva avvicinarsi al modello di Red Dead Redemption 2, con i suoi limiti e i risvolti strategici, ma implementare quelle soluzioni avrebbe potuto rendere frustrante l'interfaccia, con la classica ruota a evidenziare ciò che non sarebbe stato più possibile trasportare.

Per diverso tempo il team di sviluppo ha sperimentato delle alternative, salvo poi tornare all'idea originale, nell'ambito di quello che sembra sia stato un lungo processo di prototipazione risoltosi solo tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, quando il gioco ha cominciato ad assumere la forma che vediamo oggi.