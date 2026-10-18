GTA 6 avrà centinaia di interni esplorabili e una storia più vicina a Red Dead Redemption 2 che non a GTA 5

GTA 6 continua a confermarsi come uno dei progetti più ambiziosi mai realizzati da Rockstar Games. Un nuovo approfondimento pubblicato da Bloomberg ha infatti svelato ulteriori dettagli sul gioco, dalla presenza di centinaia di edifici e locali esplorabili alla conferma di una storia più matura e intima, per certi versi più vicina a Red Dead Redemption 2 che non a GTA 5.
Le nuove informazioni arrivano da un dietro le quinte dedicato allo sviluppo del titolo realizzato da Jason Schreier, che ha assistito a una presentazione a porte chiuse durante la quale il responsabile publishing di Rockstar, Jennifer Kolbe, e i director Aaron Garbut, Phil Hooker e Rob Nelson hanno mostrato diverse sequenze di gameplay e parlato della filosofia che sta guidando il progetto.
Centinaia di interni esplorabili in GTA 6
Uno degli aspetti più sorprendenti emersi dalla presentazione riguarda la quantità di luoghi accessibili all'interno della mappa. Secondo quanto mostrato dagli sviluppatori, GTA 6 non offrirà soltanto una città ricca di attività e NPC, ma includerà anche "centinaia" di edifici e stanze che i giocatori potranno visitare liberamente, come negozi e altri locali simili alla palazzina mostrata nella prima parte della presentazione gameplay di fine agosto.
Racconta Schreier che, durante la dimostrazione, Nelson ha controllato Jason e chiamato Lucia per trascorrere del tempo insieme. I due hanno passeggiato in un parco, potendo persino tenersi per mano tramite un comando dedicato, prima di dirigersi in palestra, dove ciascun personaggio ha svolto attività differenti. Successivamente la coppia ha visitato una banca per valutare un possibile colpo, scartando però l'idea a causa dell'elevata presenza di guardie. I due sono poi entrati nel retro di quella che sembrava una stazione di servizio, dove hanno disattivato un allarme e rubato del denaro senza attirare l'attenzione.
È proprio durante questa sequenza che Rockstar ha sottolineato come esistano "centinaia" di piccoli interni da esplorare, suggerendo un livello di interattività e dettaglio nettamente superiore rispetto ai precedenti capitoli della serie.
Una storia più simile a Red Dead Redemption 2
Le novità non riguardano soltanto il gameplay. Anche la componente narrativa sembrerebbe seguire una direzione differente rispetto a quella di GTA 5. Secondo il giornalista di Bloomberg Jason Schreier, il rapporto tra Jason e Lucia appare molto più vicino all'approccio adottato da Rockstar in Red Dead Redemption 2 che non al tono cinico e sopra le righe dell'ultimo Grand Theft Auto. Schreier ha osservato come la storia sembri concentrarsi su due personaggi che apprezzano realmente la compagnia reciproca, una scelta che potrebbe portare a una narrazione più umana e sfumata rispetto a quella vista nel capitolo del 2013.
Le interazioni mostrate nel filmato sembrano andare proprio in questa direzione. Oltre alle attività condivise, i protagonisti possono baciarsi, trascorrere del tempo insieme e prendere decisioni comuni durante le loro esplorazioni di Vice City. Se queste impressioni verranno confermate nella versione finale, GTA 6 potrebbe rappresentare un importante cambio di tono per la serie, affiancando alla satira e all'azione tipiche del franchise un racconto più emotivo e incentrato sul rapporto tra i suoi due protagonisti.
Per scoprirlo non resta che attendere e, tra l'altro, l'attesa è ormai quasi finita: GTA 6 approderà su PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 19 novembre, mentre la versione PC potrebbe arrivare alcuni mesi più tardi, stando a un recente report.