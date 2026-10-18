GTA 6 avrà centinaia di interni esplorabili e una storia più vicina a Red Dead Redemption 2 che non a GTA 5

Le nuove informazioni arrivano da un dietro le quinte dedicato allo sviluppo del titolo realizzato da Jason Schreier, che ha assistito a una presentazione a porte chiuse durante la quale il responsabile publishing di Rockstar, Jennifer Kolbe, e i director Aaron Garbut, Phil Hooker e Rob Nelson hanno mostrato diverse sequenze di gameplay e parlato della filosofia che sta guidando il progetto.

GTA 6 continua a confermarsi come uno dei progetti più ambiziosi mai realizzati da Rockstar Games. Un nuovo approfondimento pubblicato da Bloomberg ha infatti svelato ulteriori dettagli sul gioco, dalla presenza di centinaia di edifici e locali esplorabili alla conferma di una storia più matura e intima , per certi versi più vicina a Red Dead Redemption 2 che non a GTA 5.

Centinaia di interni esplorabili in GTA 6

Uno degli aspetti più sorprendenti emersi dalla presentazione riguarda la quantità di luoghi accessibili all'interno della mappa. Secondo quanto mostrato dagli sviluppatori, GTA 6 non offrirà soltanto una città ricca di attività e NPC, ma includerà anche "centinaia" di edifici e stanze che i giocatori potranno visitare liberamente, come negozi e altri locali simili alla palazzina mostrata nella prima parte della presentazione gameplay di fine agosto.

Racconta Schreier che, durante la dimostrazione, Nelson ha controllato Jason e chiamato Lucia per trascorrere del tempo insieme. I due hanno passeggiato in un parco, potendo persino tenersi per mano tramite un comando dedicato, prima di dirigersi in palestra, dove ciascun personaggio ha svolto attività differenti. Successivamente la coppia ha visitato una banca per valutare un possibile colpo, scartando però l'idea a causa dell'elevata presenza di guardie. I due sono poi entrati nel retro di quella che sembrava una stazione di servizio, dove hanno disattivato un allarme e rubato del denaro senza attirare l'attenzione.

È proprio durante questa sequenza che Rockstar ha sottolineato come esistano "centinaia" di piccoli interni da esplorare, suggerendo un livello di interattività e dettaglio nettamente superiore rispetto ai precedenti capitoli della serie.