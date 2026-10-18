Un film basato sull'horror psicologico Mouthwashing sarebbe in lavorazione presso Sony Pictures

Al momento Richtman non ha diffuso altri dettagli, come chi sta lavorando alla regia, la sceneggiatura o una potenziale finestra di uscita della pellicola. La fonte si limita infatti a indicare che l'adattamento sarebbe nelle prime fasi di sviluppo.

Un adattamento cinematografico dell'horror psicologico Mouthwashing potrebbe essere in fase di sviluppo presso Sony Pictures . L'indiscrezione arriva dal noto insider Daniel Richtman, che attraverso il suo profilo Patreon ha riferito che Screen Gems , etichetta della compagnia specializzata in produzioni horror, starebbe lavorando a un film basato sull'apprezzato titolo indie.

Cos'è Mouthwashing?

Pubblicato su Steam nel settembre 2024 dallo studio svedese Wrong Organ e dall'editore Critical Reflex, Mouthwashing ha rapidamente attirato l'attenzione degli appassionati di horror grazie alla sua atmosfera disturbante e alla sua potente narrazione psicologica. La storia segue l'equipaggio di cinque persone della nave cargo spaziale Tulpar, impegnata nel trasporto di un carico di collutorio nello spazio profondo, dopo che il capitano sembra provocare deliberatamente lo schianto dell'astronave contro un asteroide.

Il comandante sopravvive all'incidente in condizioni terribili, mentre il gioco alterna gli eventi precedenti e successivi allo schianto mostrando il progressivo deterioramento fisico e mentale dei sopravvissuti, sempre più a corto di cibo, energia e fiducia reciproca. Il tutto è presentato attraverso una visuale in prima persona e un'estetica ispirata ai giochi dell'era PlayStation originale. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Mouthwashing.

Il successo del titolo potrebbe spiegare l'interesse di Sony. Nel giro di cinque mesi dal lancio, Mouthwashing ha superato le 500.000 copie vendute su Steam e oggi può vantare una percentuale del 95% di recensioni positive da parte degli utenti, su quasi 35.000 valutazioni totali. Visto il successo erano state annunciate anche delle versioni PS5, Xbox e Nintendo Switch, con uscita inizialmente prevista nel corso del 2025, ma che ad oggi sono completamente sparite dai radar. Nel frattempo Wrong Organ a giugno ha annunciato Carcass Clad, un peculiare horror cooperativo per tre giocatori incentrato sulla gestione di un carro armato in un mondo disturbante alla deriva.

L'eventuale adattamento si inserirebbe in una fase particolarmente favorevole per le produzioni tratte dai videogiochi. Negli ultimi anni franchise come The Last of Us, Fallout, Sonic the Hedgehog, Super Mario e il recente adattamento di Resident Evil firmato da Zach Cregger hanno ottenuto ottimi risultati tra televisione e cinema, spingendo studi e case di produzione a guardare con crescente interesse anche a proprietà intellettuali meno conosciute ma dotate di una forte identità. Ne sono un esempio progetti annunciati negli ultimi mesi come le trasposizioni di Phasmophobia, Lollipop Chainsaw e Vampire Survivors.

Screen Gems, inoltre, ha già portato sul grande schermo Until Dawn, pur con un'accoglienza piuttosto tiepida, mentre Sony sta lavorando anche a un adattamento di Kaiju No. 8. Un ulteriore vantaggio per una potenziale trasposizione cinematografica è rappresentato dalla struttura stessa di Mouthwashing: il gioco ha una durata contenuta e racconta una storia completa e autoconclusiva, caratteristiche che potrebbero adattarsi bene a un singolo lungometraggio. Come sempre in questi casi, è bene precisare che si tratta per ora di un'indiscrezione non confermata ufficialmente da Sony.