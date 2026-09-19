Lollipop Chainsaw diventa un film live action: annunciato l’adattamento cinematografico al Tokyo Game Show

L'action a base di cheerleader, zombi e tanta follia Lollipop Chainsaw si prepara a sbarcare sul grande schermo. Dragami Games ha annunciato al Tokyo Game Show che è in produzione un film live action basato sulla serie .

I primi dettagli

Il film, pensato come action comedy R‑rated (ovvero vietato ai minori di 17 anni negli Stati Uniti), sarà ambientato prima degli eventi del gioco originale del 2012 e seguirà la protagonista Juliet Starling, cheerleader della San Romero High School e membro di una storica famiglia di cacciatori di zombie. Quando un'improvvisa epidemia travolge la scuola, Juliet dovrà farsi strada tra orde di non morti per salvare amici, famiglia e il fidanzato Nick, anche con soluzioni decisamente poco convenzionali.

Uno dei primi scatti di Lollipop Chainsaw 2 Back2Back

Oltre all'annuncio sono arrivati anche una serie di dettagli in esclusiva da un report di Deadline. Il progetto nasce sotto licenza di Dragami Games ed è sviluppato da un team internazionale che include Joe Teng (Nada Holdings), Robert Franke con la sua Orange Chariot, Takafumi Yuki di Throne Inc, Kirk Shaw di Ambitious Entertainment e Patricio Rabuffetti di Non Stop TV.

"Siamo davvero entusiasti di vedere la nostra visione compiere un altro passo importante con il primo film live action del franchise", ha dichiarato Shohei Sato, presidente di Dragami Games. "Siamo particolarmente felici di lavorare con un team internazionale così esperto e appassionato, un team che comprende ciò che rende speciale Lollipop Chainsaw, pur abbracciando l'opportunità di creare qualcosa di nuovo."

"Stiamo realizzando un film che risulti inequivocabilmente fedele allo spirito di Lollipop Chainsaw, pur riuscendo a stare completamente in piedi da solo", ha commentato il produttore Robert Franke. "I fan di lunga data riconosceranno l'attitudine, l'irriverenza e l'eccesso glorioso che amano, mentre i nuovi arrivati potranno semplicemente godersi un'indimenticabile commedia action-horror. La nostra ambizione è creare un film capace di intrattenere ovunque, indipendentemente dal fatto che il pubblico abbia giocato o meno al videogioco."