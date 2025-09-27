Mouthwashing celebra il suo primo anno con un nuovo trailer e un DLC gratuito

Lo studio di sviluppo Wrong Organ e l'editore Critical Reflex hanno deciso di festeggiare il primo anno dell'horror Mouthwashing facendo dei regali alla comunità, compreso un nuovo trailer e un DLC gratuito, che mira a soddisfare i più curiosi. "Un anno fa, esatto a oggi, abbiamo lanciato nello spazio di Steam una nave cargo con cinque membri d'equipaggio. Noi abbiamo intrecciato la storia, ma siete stati voi a darle vita. Da allora, Mouthwashing è cresciuto e si è trasformato in qualcosa di molto più strano di quanto avessimo mai potuto immaginare."

I regali

In effetti il successo del gioco è stato sorprendente, per editore e sviluppatori. Comunque sia, intorno alla strana vicenda raccontata da Mouthwashing si è formata una comunità molto attiva, aperta a chiunque "condivida l'amore per un po' di angoscia esistenziale, teorie bizzarre, screenshot maledetti e fanart incredibili."

Tra i regali c'è l'Anniversary DLC: Three Blasts From The Past, che dà accesso a tre build pre-release di Mouthwashing, per scoprire i segreti della sua lavorazione.

Queste sono: First Playable Build con i contenuti principali: il momento in cui gran parte del gioco ha finalmente preso forma; Older Demo: un fossile di un'era molto più antica; "qualcuno ha detto contenuti tagliati?" e Official Demo Reincarnated: di ritorno per i fan che imploravano di rigiocarla.

Wrong Organ invita a trattare il DLC come una specie di museo incentrato sul gioco, per delle esperienze che erano davvero molto grezze. Il nuovo trailer, invece, è dedicato al gioco in sé e alla sua stranezza, elemento che lo rende davvero unico.