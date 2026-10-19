Amatissimo da chi ci ha giocato, ma poco venduto, Cartomancy Anthology è gratis su Steam

Cartomancy Anthology è una raccolta di 22 giochi che prende ispirazione dai tarocchi e, in particolare, dagli Arcani Maggiori, trasformando i loro significati simbolici in altrettante esperienze interattive. L'obiettivo è proporre una forma di intrattenimento che unisca videogiochi e introspezione, invitando i giocatori a riflettere sulle emozioni, sulle esperienze personali e sulle lezioni di vita associate a ciascuna carta. Chi ci ha giocato lo ha trovato un ottimo gioco, stando al 94% di recensioni positive su Steam. Purtroppo non ha venduto molto e gli autori hanno deciso di renderlo gratis , così da permettere a qualcuno di scoprirlo.

Lettura dei tarocchi

Il progetto parte dalla lettura dei tarocchi, adattandola al nuovo contesto. I giocatori possono mescolare il mazzo ed estrarre una o tre carte. Ogni estrazione conduce a uno dei giochi inclusi nella raccolta, dando vita a una sessione diversa a seconda delle esperienze selezionate. In questo modo, la sequenza delle attività diventa una sorta di lettura interattiva, nella quale i significati tradizionalmente attribuiti alle carte vengono esplorati attraverso il linguaggio dei videogiochi.

La raccolta comprende 22 titoli distinti e autonomi, ognuno dei quali interpreta a modo proprio la carta a cui è associato. Non si tratta quindi di un unico gioco suddiviso in capitoli, ma di una collezione di esperienze complete e autonome, accomunate dal tema dei tarocchi e dalla volontà di stimolare una riflessione personale. Ogni titolo presenta meccaniche, impostazione visiva e approccio narrativo differenti, con l'intento di offrire prospettive diverse sui simboli e sui concetti rappresentati dagli Arcani Maggiori.

Tra le esperienze disponibili vengono citati platform, visual novel, simulatori di cucina e giochi di pesca, a cui si affiancano altri generi. Questa diversificazione permette di affrontare il tema della cartomanzia da angolazioni differenti, senza vincolare l'intera raccolta a una sola formula ludica. Le singole opere possono così esplorare emozioni, difficoltà e insegnamenti attraverso situazioni e meccaniche specifiche.

Se vi interessa, trovate Cartomancy Anthology su Steam.