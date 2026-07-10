Dokev ha un periodo di uscita più definito: la strana avventura di Pearl Abyss è ancora viva

Il CEO Heo Jin-young, il COO Lee Dong-won, e il CFO Cho Mi-young hanno dunque toccato anche l'argomento Dokev all'interno della conferenza, confermando come il titolo in questioni abbia una particolare importanza nei piani a lungo termine dello studio

Siamo ancora lontani da una data vera e propria, ma il team sta puntando a lanciarlo nella seconda metà del 2028 , dunque a una certa distanza da Crimson Desert , che verosimilmente, nel frattempo, continuerà ad essere supportato e ampliato ancora, come dimostrato già in questi primi mesi post-lancio.

Durante la conferenza con gli azionisti tenutasi questa settimana, Pearl Abyss è tornata a parlare di Dokev , la strana avventura in stile cartoonesco che a quanto pare è ancora viva e ha ora anche un periodo di uscita più definito .

Una strana avventura cartoonesca

Nel caso non lo ricordiate, Dokev è uno strano gioco che mischia elementi da action adventure e caratteristiche in stile Pokémon all'interno di un mondo che fonde l'aspetto cartoonesco dei personaggi con scenari estremamente dettagliati e vedute alquanto realistiche.

Presentato con un trailer del gameplay alla Gamescom del 2021, ha subito attirato l'attenzione sia per la sua struttura composita che sopratutto per il suo aspetto, che sembra davvero avanzato dal punto di vista tecnico.

Successivamente, è stato spiegato che il gioco non è un MMO ma un action adventure open world, ma a questo punto sono molti mesi che il titolo non si fa vedere in maniera effettiva, con Pearl Abyss che di recente è stata impegnata al massimo su Crimson Desert, evidentemente.

Nei piani annunciati dai vertici dello studio però il titolo è riemerso e rappresenta in effetti il prossimo grande progetto in lavorazione, con Plan 8 a seguire, indirizzato verso una finestra di lancio che si sta stabilizzando nella seconda parte del 2028.

Pare che l'esperienza maturata con Crimson Desert stia aiutando il team a migliorare l'organizzazione del lavoro su Dokev, che dovrebbe dunque godere di una migliore organizzazione dopo i diversi ritardi imposti alla sua uscita.

Pearl Abyss vuole anche stare attenta e limitare la diffusione di informazioni e materiali sul gioco, in particolare per quanto riguarda i trailer, per non creare "un dislivello fra le aspettative del pubblico e il prodotto finale". A questo punto, attendiamo ulteriori informazioni, mentre dalla medesima conferenza sono emerse anche possibili conferme sull'arrivo di Crimson Desert su Nintendo Switch 2.