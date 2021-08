DokeV non è più un MMO, ma un action adventure open world, parola di Pearl Abyss

Con un post su Twitter gli sviluppatori di Pearl Abyss hanno spiegato che DokeV, l'originale incrocio tra Pokémon e uno sparatutto, non è più un MMO, cambiando la sua natura durante lo sviluppo in quella di un action adventure open world.

Il gioco è stato uno dei protagonisti dell'Opening Night Live della Gamescom 2021 di ieri sera, dove per l'occasione è stato presentato un nuovo video gameplay dove abbiamo potuto ammirare l'alternarsi di sezioni di esplorazione a combattimenti in stile action shooter in terza persona, con cattura e utilizzo delle creature da impiegare a loro volta, che ricorda molto la serie Pokémon.

Quando venne annunciato nel novembre del 2019, DokeV venne presentato come un titolo "monster collecting MMO" e che quindi avrebbe dovuto avere una grande enfasi sulla componente multiplayer online. Tuttavia a quanto pare le cose sono cambiate durante il corso dello sviluppo, come possiamo apprendere dal post su Twitter di Pearl Abyss.

"DokeV è stato presentato come un MMO, ma abbiamo deciso di muoverci in un'altra direzione e ora è un creature-collecting open world action-adventure", recita il post.

Come fanno notare i commenti sotto al posto, tuttavia non è ancora chiaro se sarà presente quantomeno una modalità cooperativa o una qualsiasi funzione multiplayer in DokeV. Per saperne di più non ci resta che attendere novità da parte di Pearl Abyss.