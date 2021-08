Messi, su Twitch verrà trasmesso l'esordio con il PSG

In Spagna l'esordio di Leo Messi con il PSG contro il Reims, fissato per le 20:45 di domenica 29 agosto, verrà trasmesso gratuitamente su Twitch sul canale dello streamer spagnolo Ibai Llanos.

L'iniziativa è stata organizzata dall'ex compagno e amico della Pulce, Gerard Piqué, che tramite la sua holding Kosmos ha comprato i diritti televisivi del campionato francese per la trasmissione in Spagna. Al momento l'azienda non ha ancora siglato un accordo con un'emittente o una piattaforma di streaming spagnola per la messa in diretta delle gare, e dunque il giocatore del Barcellona ha pensato bene di trasmettere la prima partita di Messi al PSG in chiaro su Twitch, per l'appunto sul canale di Ibai Llanos, che potrete raggiungere a questo indirizzo.

Leo Messi debutta con il PSG

Come accennato in apertura, il fischio d'inizio di Reims - PSG sarà alle 20:45 di domenica 29 agosto. Dunque potrete seguire in diretta il match sul canale Twitch di Llanos. E se conoscete un pizzico di spagnolo, tanto di guadagnato.

Piqué e Llanos in passato hanno già provato un esperimento simile, trasmettendo su Twitch la finale de la Copa America, ma ovviamente questa volta si tratta di un'iniziativa sicuramente più grande, specialmente per i tifosi spagnoli. Kosmos, la holding di Piqué, ha acquistato i diritti televisivi della Ligue 1 e Ligue 2 per circa 2,5 milioni di euro proprio dopo l'addio di Messi al Barcellona, probabilmente nel tentativo di sfruttare l'effetto nostalgia di milioni di tifosi.

