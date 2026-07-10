La tastiera da gaming Logitech G213 con layout italiano è in promo su Amazon (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo della tastiera da gaming Logitech G213 quasi fino al suo minimo storico.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo della tastiera da gaming Logitech G213: l'offerta prevede uno sconto attivo del 43% per un costo finale d'acquisto di 39,99€ (5€ in più rispetto al minimo storico). Puoi acquistare la tastiera tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto direttamente dal box dedicato qui in basso: La Logitech G213 è una tastiera da gaming progettata per offrire precisione, comfort e funzionalità avanzate durante le sessioni di gioco più intense. Il suo sistema di illuminazione RGB è suddiviso in cinque zone indipendenti, con la possibilità di personalizzare gli effetti scegliendo tra oltre 16,8 milioni di colori.