Il DualSense in versione "Techno Red" è in promo su Amazon: fai tua una delle colorazioni più interessanti

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul DualSense in versione Techno Red: l'offerta prevede uno sconto attivo del 18% per un costo totale e finale d'acquisto di 69,99€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del box qui in basso: Il controller DualSense rappresenta un'evoluzione significativa rispetto alla precedente generazione di gamepad Sony, introducendo nuove tecnologie pensate per aumentare il coinvolgimento durante le sessioni di gioco. Il suo design ergonomico è stato progettato per offrire maggiore comfort anche nelle lunghe sessioni. Questa colorazione Techo Red con influenze rosse e nere, lo rende molto particolare e personale.
Ulteriori dettagli sul controller
Una delle principali funzione è rappresentata dai grilletti adattivi, capaci di modificare la resistenza in base alle situazioni vissute nel gioco. Questa funzione permette, ad esempio, di percepire la tensione di un arco o la pressione necessaria per azionare un meccanismo. A questa tecnologia si affianca il feedback aptico, un sistema di vibrazione avanzato che restituisce sensazioni più realistiche attraverso differenti livelli di intensità e precisione.
Il DualSense integra inoltre un microfono incorporato, utile per comunicare online senza utilizzare cuffie esterne, e un altoparlante integrato per una maggiore immersione sonora. Il controller dispone anche di un touchpad centrale, sensore di movimento, pulsante Create per catturare immagini e video e una batteria interna ricaricabile tramite USB-C.