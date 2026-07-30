Sony e The Pokémon Company donano più di €800.000 per aiutare le aree colpite dal terremoto a Kumamoto

Il numero di morti accertati è al momento 34 e ci sono centinaia di feriti . Un centro commerciale nella città di Yatsushiro è crollato in seguito a un'esplosione causata dal terromoto: le persone sono state intrappolate all'interno. Nella città vicina, Uki, vi è stato un incendio e un treno in zona è deragliato.

In Giappone , precisamente nella prefettura di Kumamoto, è avvenuto un terremoto di intensità 7 (la più alta possibile) in data 28 luglio. Per aiutare le aree colpite, Sony e The Pokémon Company hanno donato più di €800.000 in totale.

Le dichiarazioni di Sony e The Pokémon Company

The Pokémon Company ha rilasciato un comunicato ufficiale sui social media, tradotto da GamesRadar+, intitolato: "Sostegno alle aree colpite dal disastro del terremoto di Kumamoto del 2026."

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"Desideriamo esprimere con umiltà le nostre più sentite condoglianze e la nostra vicinanza a tutte le persone colpite dal terremoto di Kumamoto del 28 luglio 2026", si legge nel comunicato. "The Pokémon Company ha deciso di donare un totale di 100 milioni di yen alla prefettura di Kumamoto, alla Croce Rossa giapponese e ad altre organizzazioni di supporto per contribuire ai soccorsi e alla ricostruzione delle zone colpite. Dal profondo del cuore, auguriamo sinceramente una rapida ripresa e ricostruzione per le aree colpite."

Anche Sony ha rilasciato una dichiarazione annunciando di aver donato 50 milioni di yen e chiedendo ai propri dipendenti ulteriori donazioni, per le quali la compagnia verserà una cifra equivalente. I fondi saranno destinati alla Croce Rossa giapponese e all'Emergency Relief and Recovery Fund for Children, gestito congiuntamente da Save the Children e Sony.

La dichiarazione del presidente di Sony, Hiroki Totoki, recita: "Tutti noi del Gruppo Sony siamo profondamente addolorati per le vittime, i feriti e la distruzione causati da questo devastante terremoto. Kumamoto è uno snodo fondamentale per il settore dei semiconduttori di Sony e un'importante base a supporto delle attività del Gruppo."

Il messaggio prosegue: "Dalla fondazione del Kumamoto Technology Center nel 2001, Kumamoto è un luogo con cui condividiamo legami profondi, essendo cresciuti insieme alla comunità locale nel corso di molti anni. Il nostro pensiero va a tutte le persone colpite da questo disastro. Inviamo le nostre più sincere condoglianze a tutti coloro che sono stati colpiti e speriamo in una completa e rapida ripresa."