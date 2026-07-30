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Tomodachi Life: Una vita da sogno è in offerta su Amazon, puoi acquistare il gioco al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che coinvolge Tomodachi Life: Una vita da sogno il cui prezzo cala al minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   30/07/2026
Tomodachi Life: Una vita da sogno
Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
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Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che coinvolge Tomodachi Life: Una vita da sogno: l'offerta prevede uno sconto attivo del 17% per un costo totale e finale di 49,90€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Tomodachi Life: Una vita da sogno è un simulatore di vita che riprende la formula dei capitoli precedenti della serie, offrendo ai giocatori la possibilità di vivere le giornate degli avatar Mii all'interno di una colorata isola tropicale. In questo mondo virtuale, i Mii conducono una propria vita quotidiana fatta di relazioni, attività e momenti imprevedibili.

Ulteriori dettagli sul gioco

Tra le attività disponibili troviamo la possibilità di acquistare e regalare ai personaggi diversi oggetti, come vestiti e cibo, contribuendo a personalizzare il loro stile e migliorare il rapporto con loro.

Nintendoswitch Tomodachilifelivingthedream Scrn 15

Rispetto ai precedenti capitoli, Una vita da sogno introduce nuove opzioni di gestione dell'isola, permettendo di modificarne la struttura, organizzare la posizione degli edifici e avere un controllo più diretto sulle relazioni tra i Mii, senza affidarsi esclusivamente agli eventi casuali.

Anche la creazione dei personaggi è stata ampliata con nuove possibilità di personalizzazione, includendo ulteriori acconciature, dettagli del volto e caratteristiche fisiche come le orecchie. Qui la nostra recensione.

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