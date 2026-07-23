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Tomodachi Life: Una vita da sogno si aggiorna per risolvere vari problemi

È ora disponibile un nuovo aggiornamento per Tomodachi Life: Una vita da sogno, pensato per risolvere alcuni problemi del videogioco.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   23/07/2026
Personaggi di Tomodachi Life Una vita da sogno
Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
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Nintendo ha più volte aggiornato Tomodachi Life: Una vita da sogno nel corso dei mesi e ora è successo di nuovo. Il videogioco di Nintendo Switch è arrivato alla versione 1.0.4, che si occupa di risolvere una serie di problemi.

Vediamo tutti i dettagli ufficiali condivisi dalla pagina di supporto di Nintendo.

Le note ufficiali dell'aggiornamento di Tomodachi Life: Una vita da sogno

Ecco cosa è stato corretto:

  • Risolto un problema per cui, in rare occasioni, dopo aver utilizzato la funzione Creazione Isola, i dati di salvataggio si corrompevano, impedendo l'avvio del gioco nelle sessioni successive.
  • Risolto un problema per cui il gioco non proseguiva correttamente dopo aver risolto i problemi di un personaggio Mii, generando un errore che causava la chiusura dell'applicazione.
  • Risolto un problema per cui i personaggi Mii sui poster del negozio di abbigliamento non venivano mostrati correttamente.
  • Risolto un problema per cui i personaggi Mii sui poster della ruota panoramica o dello studio del telegiornale venivano selezionati in modo sbilanciato.
  • Risolti altri problemi minori per migliorare l'esperienza di gioco complessiva.

Ricordiamo che se ancora non avete deciso se acquistare Tomodachi Life: Una vita da sogno, potete provare la versione di prova tramite il Nintendo eShop, ottima per farsi un'idea delle meccaniche e del loop di gameplay.

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Vi lasciamo in conclusione alla nostra recensione di Tomodachi Life: Una vita da sogno.

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