Netflix testa nuovamente la prova gratuita in Italia: dura un mese e vale per tutti i piani d'abbonamento

Netflix ha avviato un nuovo test che riporta la prova gratuita della piattaforma anche in Italia. L'iniziativa è disponibile soltanto per alcuni nuovi utenti che non hanno mai sottoscritto un abbonamento.
Secondo le verifiche effettuate, la durata della promozione non è uguale per tutti. In base al browser utilizzato per accedere al sito ufficiale del servizio, possono essere proposti 7, 14 oppure 30 giorni di utilizzo gratuito. L'offerta è valida con tutti i piani di abbonamento disponibili, compresi quelli con pubblicità.
Alla conclusione del periodo promozionale, il piano scelto viene rinnovato automaticamente al prezzo previsto, con addebito sul metodo di pagamento indicato durante la registrazione. Gli utenti possono comunque evitare il rinnovo effettuando la disdetta prima della scadenza della prova.
Ulteriori precisazioni sul ritorno della prova gratuita di Netflix
Netflix precisa inoltre che questa iniziativa è destinata esclusivamente ai nuovi clienti, non può essere ceduta ad altre persone e che alcuni sistemi di pagamento potrebbero non essere compatibili con la promozione. Il ritorno della prova gratuita rappresenta una novità per il mercato italiano.
Fino al 2019, infatti, la piattaforma offriva regolarmente un mese gratuito ai nuovi iscritti, successivamente eliminato. Negli anni successivi erano però già comparsi test simili con durate differenti, distribuiti casualmente a una parte degli utenti.
I piani d'abbonamento di Netflix: la prova gratuita vale per tutti
Attualmente Netflix propone tre formule di abbonamento. Il piano Standard con pubblicità costa 6,99€ al mese e include streaming in Full HD, giochi per dispositivi mobili e la maggior parte del catalogo, con annunci pubblicitari durante la visione.
Il piano Standard senza pubblicità, disponibile a 13,99€ mensili, elimina la pubblicità e consente l'accesso completo ai contenuti in Full HD su due dispositivi contemporaneamente.
L'offerta Premium, al costo di 19,99€ al mese, aggiunge streaming in Ultra HD con HDR, audio spaziale, visione contemporanea fino a quattro dispositivi e download su un massimo di sei. Resta inoltre disponibile la possibilità di aggiungere utenti extra esterni al proprio nucleo familiare. Che cosa ne pensate di questa iniziativa?