Netflix testa nuovamente la prova gratuita in Italia: dura un mese e vale per tutti i piani d'abbonamento

Netflix ha avviato un nuovo test che riporta la prova gratuita della piattaforma anche in Italia. L'iniziativa è disponibile soltanto per alcuni nuovi utenti che non hanno mai sottoscritto un abbonamento.

Secondo le verifiche effettuate, la durata della promozione non è uguale per tutti. In base al browser utilizzato per accedere al sito ufficiale del servizio, possono essere proposti 7, 14 oppure 30 giorni di utilizzo gratuito. L'offerta è valida con tutti i piani di abbonamento disponibili, compresi quelli con pubblicità.

Alla conclusione del periodo promozionale, il piano scelto viene rinnovato automaticamente al prezzo previsto, con addebito sul metodo di pagamento indicato durante la registrazione. Gli utenti possono comunque evitare il rinnovo effettuando la disdetta prima della scadenza della prova.