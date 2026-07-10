Il lancio di Steam Frame sembra vicino: su Steam è spuntata la categoria "Perfetto per Steam Frame"

Su Steam è comparsa una nuova categoria, "Perfetto per Steam Frame", che spiega senza troppi fraintendimenti quali titoli contiene: quelli compatibili con Steam Frame, il nuovo visore di Valve, che però non ha ancora una data d'uscita. La nuova categoria, individuata dall'utente SadlyItsBradley su X, è già attiva e al momento comprende solamente quattro titoli: Portal 2, Into Black, Aperture Hand Lab e The Lab. Into Black rappresenta l'eccezione della lista, essendo l'unico gioco non pubblicato direttamente da Valve, un dettaglio che suggerisce comunque l'apertura da parte dell'azienda verso altri sviluppatori.
Quanto manca?
L'intenzione sembra essere quella di ampliare progressivamente la raccolta, dato che la sezione dedicata alle uscite future risulta al momento completamente vuota. Lo Steam Frame resta l'unico hardware annunciato da Valve non ancora disponibile sul mercato, ma a questo punto tutti gli indizi puntano a un debutto imminente.
Il mese scorso sono inoltre iniziate ad arrivare negli Stati Uniti le prime spedizioni dello Steam Frame, per un peso complessivo di 32.000 kg, un dato che rende poco probabile si tratti solamente di build di test o prototipi. Tutti i segnali indicano quindi che Valve si stia effettivamente preparando al lancio del dispositivo, anche se non è ancora chiaro quando.
Resta però un dubbio: la presenza di un gioco nella collezione non garantisce necessariamente che funzioni bene in realtà virtuale, dato che lo Steam Frame permette di giocare anche a titoli non VR in modalità 2D tradizionale, e l'etichetta potrebbe semplicemente confermare una buona resa anche in questa modalità. Anche giocare a titoli 2D sullo Steam Frame dovrebbe comunque risultare un'esperienza piuttosto immersiva. Valve è riuscita a eliminare del tutto i cavi, integrando alcune funzionalità particolari che distinguono il dispositivo dalla concorrenza.
Il visore dispone infatti di un'antenna dedicata per ricevere direttamente il segnale da un connettore installato sul PC, permettendo lo streaming dei giochi senza interferenze. A questo si aggiunge lo streaming foveato, una tecnologia che concentra la banda disponibile esattamente nel punto in cui è rivolto lo sguardo dell'utente, migliorando ulteriormente le prestazioni del dispositivo.
L'unico grande punto interrogativo, oltre alla data di uscita precisa, riguarda il prezzo. Tra le soluzioni tecniche adottate, il chip Snapdragon e la memoria integrata, il costo finale potrebbe risultare elevato, tanto più considerando gli attuali rincari nel mercato della memoria, con i 16 GB di RAM LPDDR5X inclusi che rischiano di pesare ulteriormente sulle tasche dei potenziali acquirenti.