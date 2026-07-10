Il lancio di Steam Frame sembra vicino: su Steam è spuntata la categoria "Perfetto per Steam Frame"

Su Steam è comparsa una nuova categoria, "Perfetto per Steam Frame", che spiega senza troppi fraintendimenti quali titoli contiene: quelli compatibili con Steam Frame, il nuovo visore di Valve, che però non ha ancora una data d'uscita. La nuova categoria, individuata dall'utente SadlyItsBradley su X, è già attiva e al momento comprende solamente quattro titoli: Portal 2, Into Black, Aperture Hand Lab e The Lab. Into Black rappresenta l'eccezione della lista, essendo l'unico gioco non pubblicato direttamente da Valve, un dettaglio che suggerisce comunque l'apertura da parte dell'azienda verso altri sviluppatori.