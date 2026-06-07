Clockwork Revolution sarà un'esclusiva console Xbox, il nuovo trailer fissa il periodo di uscita

Tra gli annunci più rilevanti dell'Xbox Games Showcase 2026 spicca Clockwork Revolution. InXile Entertainment ha mostrato un nuovo trailer ricco d'azione e fissato una finestra di lancio, seppur ancora generica: il gioco arriverà nel 2027.

È stato inoltre confermato che si tratterà di un'esclusiva console Xbox, senza versioni previste per PS5 o Switch 2, sulla falsariga di Gears of War E-Day. Clockwork Revolution sarà quindi disponibile solo su Xbox Series X|S e PC, oltre che nei cataloghi PC e Xbox Game Pass al day one.