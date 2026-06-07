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Clockwork Revolution sarà un'esclusiva console Xbox, il nuovo trailer fissa il periodo di uscita

Clockwork Revolution torna all'Xbox Games Showcase con un nuovo trailer che conferma l'esclusività console su Xbox e il periodo di uscita: il GDR steampunk di inXile debutterà nel corso del 2027.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   07/06/2026
Un nemico di Clockwork Revolution
Clockwork Revolution
Clockwork Revolution
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Tra gli annunci più rilevanti dell'Xbox Games Showcase 2026 spicca Clockwork Revolution. InXile Entertainment ha mostrato un nuovo trailer ricco d'azione e fissato una finestra di lancio, seppur ancora generica: il gioco arriverà nel 2027.

È stato inoltre confermato che si tratterà di un'esclusiva console Xbox, senza versioni previste per PS5 o Switch 2, sulla falsariga di Gears of War E-Day. Clockwork Revolution sarà quindi disponibile solo su Xbox Series X|S e PC, oltre che nei cataloghi PC e Xbox Game Pass al day one.

Un nuovo assaggio di Clockwork Revolution in attesa del debutto del prossimo anno

Clockwork Revolution è un GDR in prima persona ambientato nella città steampunk di Avalon, una metropoli vittoriana dove automi pattugliano le strade, treni a vapore solcano i cieli e l'élite si arricchisce grazie a tecnologie avanzate.

Nei panni di Morgan Vanette, membro dei Rotten Row, il giocatore ottiene accesso a un dispositivo capace di viaggiare nel tempo, alterando eventi chiave del passato e riscrivendo il futuro della città. Ogni scelta genera effetti farfalla che trasformano personaggi, luoghi e perfino l'aspetto stesso di Avalon.

Il sistema di gioco permette di creare e personalizzare il proprio alter ego, combinando abilità, equipaggiamento e gadget steampunk, fino a manipolare il tempo per ottenere vantaggi tattici. Tra lotta di classe, macchinari esoterici e una Lady Ironwood determinata a piegare la storia ai suoi interessi, Avalon diventa un mondo vivo che ricorda e reagisce a ogni decisione del giocatore.

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