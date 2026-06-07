Clockwork Revolution sarà un'esclusiva console Xbox, il nuovo trailer fissa il periodo di uscita

Tra gli annunci più rilevanti dell'Xbox Games Showcase 2026 spicca Clockwork Revolution. InXile Entertainment ha mostrato un nuovo trailer ricco d'azione e fissato una finestra di lancio, seppur ancora generica: il gioco arriverà nel 2027.
È stato inoltre confermato che si tratterà di un'esclusiva console Xbox, senza versioni previste per PS5 o Switch 2, sulla falsariga di Gears of War E-Day. Clockwork Revolution sarà quindi disponibile solo su Xbox Series X|S e PC, oltre che nei cataloghi PC e Xbox Game Pass al day one.
Un nuovo assaggio di Clockwork Revolution in attesa del debutto del prossimo anno
Clockwork Revolution è un GDR in prima persona ambientato nella città steampunk di Avalon, una metropoli vittoriana dove automi pattugliano le strade, treni a vapore solcano i cieli e l'élite si arricchisce grazie a tecnologie avanzate.
Nei panni di Morgan Vanette, membro dei Rotten Row, il giocatore ottiene accesso a un dispositivo capace di viaggiare nel tempo, alterando eventi chiave del passato e riscrivendo il futuro della città. Ogni scelta genera effetti farfalla che trasformano personaggi, luoghi e perfino l'aspetto stesso di Avalon.
Il sistema di gioco permette di creare e personalizzare il proprio alter ego, combinando abilità, equipaggiamento e gadget steampunk, fino a manipolare il tempo per ottenere vantaggi tattici. Tra lotta di classe, macchinari esoterici e una Lady Ironwood determinata a piegare la storia ai suoi interessi, Avalon diventa un mondo vivo che ricorda e reagisce a ogni decisione del giocatore.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.