GTA 6 non sarà solo caos e distruzione: Rockstar promette meccaniche che "incoraggiano l'empatia"

Questo dettaglio arriva da un'intervista concessa al The Guardian da Rob Nelson, co-responsabile di Rockstar North, e Jennifer Kolbe, responsabile publishing di Rockstar Games. Pur ribadendo che il crimine continuerà a essere uno degli elementi centrali dell'esperienza, gli sviluppatori hanno lasciato intendere che le azioni dei giocatori potranno influenzare il modo in cui la storia e il mondo reagiranno alle loro scelte e che il titolo vuole offrire strumenti e situazioni che incentivino comportamenti diversi.

Tra furti, inseguimenti, sparatorie e caos urbano, la serie Grand Theft Auto non è mai stata famosa per incoraggiare comportamenti virtuosi. Con GTA 6 , però, Rockstar Games sembra intenzionata a percorrere almeno in parte una strada diversa. Lo studio ha infatti confermato che il nuovo capitolo introdurrà per la prima volta nella storia della saga delle meccaniche progettate per favorire l'empatia , lasciando ai giocatori la possibilità di approcciare il mondo di gioco in modo meno distruttivo rispetto al passato.

Non solo caos e distruzione

"Il crimine è una parte fondamentale di GTA, o perlomeno lo è stato fino a oggi", ha spiegato Nelson. "Stiamo cercando di assicurarci di non punire chi gioca nel modo a cui è abituato, ma le vostre azioni avranno comunque un effetto sul modo in cui il gioco si svilupperà."

Quando gli è stato chiesto direttamente se il gioco incoraggerà in qualche modo l'empatia, Nelson ha risposto senza esitazioni: "Direi di sì. È una conseguenza della storia che stiamo cercando di raccontare. Per la prima volta in un GTA abbiamo provato a introdurre meccanismi che la incoraggino, per chi lo desidera."

Un vero peccato che lo sviluppatore non abbia fornito ulteriori dettagli su come queste meccaniche funzioneranno concretamente, lasciando aperte numerose interpretazioni. A ogni modo, una possibile spiegazione potrebbe trovarsi proprio nei protagonisti del gioco. Diversamente da molti personaggi che hanno guidato la saga in passato, Jason e Lucia sembrano essere stati costruiti attorno a una relazione molto più stretta e personale.

Nelson ha descritto i due come "una giovane coppia con le spalle al muro", una situazione che renderebbe meno credibile un approccio orientato esclusivamente alla distruzione e alla ricerca del caos fine a sé stesso. Anche i trailer pubblicati finora hanno posto grande enfasi sul rapporto tra i due protagonisti, suggerendo un tono narrativo più vicino a quello visto in Red Dead Redemption 2 rispetto al precedente capitolo della serie. Naturalmente questo non significa che GTA 6 rinuncerà all'umorismo tagliente e alla libertà che hanno reso celebre il franchise. Le dichiarazioni di Rockstar sembrano piuttosto indicare la volontà di ampliare le possibilità offerte ai giocatori oltre al semplice seminare il caos tra le strade.